Come avere i denti più bianchi che non si può! 4 spazzolini consigliati

Denti bianchi subito? Sembrerebbe più facile a dirsi che a farsi. Tra le abitudini alimentari che possono macchiare i denti e la genetica, non sempre è facile sfoggiare un sorriso splendente come le star. Proviamo però a scoprire come fare a sbiancare i denti a casa con quello che la natura ci mette a disposizione e aiutandoci con gli spazzolini da denti che tanti marchi hanno studiato proprio per aiutarci a esibire una dentatura abbagliante.

Come fare per avere denti bianchi

Denti bianchi che più bianchi non si può e, possibilmente, senza rovinare lo smalto. Tanti di noi inseguono questo obiettivo senza mai raggiungerlo, nonostante i nostri appuntamenti con il dentista siano sempre regolari.

Le cause che possono portare a un ingiallimento dei denti, però, possono essere molte e non sempre dipendenti dalla nostra volontà. Se infatti è possibile, se lo si vuole, rinunciare ad abitudini come il fumo o l’assunzione di cibi e bevande, per esempio, tè, caffè, vino rosso o liquirizia, che possono macchiare il sorriso, è bene sapere che la responsabilità di una dentatura non proprio splendente può essere anche di alcuni farmaci o delle nostre caratteristiche genetiche.

Denti bianchi in modo naturale: trucchi e rimedi

Siamo sinceri, il modo più sicuro per ottenere denti sempre bianchi è andare dal dentista almeno una volta l’anno. Se, però, vuoi provare a sbiancare i denti a casa in modo naturale, di rimedi fai da te ne esistono tanti anche se bisogna sempre usare un po’ di cautela per non intaccarne irrimediabilmente lo smalto.

Sbiancare i denti con il bicarbonato

Tra i mille usi del bicarbonato di sodio, non è un segreto per nessuno, c’è anche quello di eliminare le macchie dal nostro sorriso. Puoi strofinarlo con delicatezza sui denti oppure mescolarlo con un po’ di acqua per creare una pasta cremosa.

Attenzione però! Non usare il bicarbonato per questo scopo più di una volta ogni due mesi se non vuoi rischiare di rovinare lo smalto o causare ipersensibilità alle gengive o ai denti.

Sbiancare i denti con la buccia di banana

Anche sbiancare i denti con la buccia di banana è semplicissimo: basterà strofinarne la parte interna sull’arcata per ottenere un sorriso smagliante.

Come sbiancare i denti con la salvia

Anche nel caso della salvia si tratta di strofinare, stavolta qualche foglia essiccata due o tre volte al giorno.

Oltre al potere di eliminare le macchie dal sorriso, la salvia ha anche un’azione antibatterica e contro l’alito cattivo.

Cosa usare per avere denti bianchi: gli spazzolini consigliati

Oltre al dentista e ai rimedi della nonna, per avere denti bianchi è fondamentale non dimenticare l’igiene orale. Vediamo quali spazzolini possono darci una mano a raggiungere il nostro obiettivo.

Oral-B PRO 600 3D White su amazon.it

Dotato di una speciale coppetta che lucida e rimuove le macchie superficiali, questo spazzolino Oral-B, grazie ai movimenti di oscillazione, rotazione e pulsazione, spezza la placca consentendo di rimuoverla più efficacemente.

Foreo ISSA 3 €169 su amazon.it

Delicato sulle gengive, sui denti e sulle guance, Foreo ISSA 3 dispone di 16 opzioni di velocità e di 11.0000 pulsazioni T-Sonic al minuto che avvicinano le sue prestazioni alla strumentazione professionale usata dai dentisti.

Philips Sonicare ProtectiveClean 4500 su amazon.it

Lo spazzolino elettrico di Philips, oltre ad aiutare a mantenere i denti bianchi, è dotato di un sensore di pressione per evitare di danneggiare le gengive con una spazzolatura troppo energica.

Spazzolino elettrico Fairywill su amazon.it

Il punto di forza della spazzolino Fairywill è la testina ovale che permette 40.000 oscillazioni al minuto. I cavi, inoltre, sono dotati di porta USB per poter permettere la ricarica anche da PC in caso di emergenze.

