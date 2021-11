Chi è Katarina Raniakova, la moglie di Alex Belli

Katarina Raniakova, modella slovacca oggi influencer dedita al mondo del food, è stata la moglie di Alex Belli dal 2013 al 2017. I due si sarebbero conosciuti nel 2008 in occasione di una sfilata di Roberto Cavalli durante la quale lei calcava le passerelle.

Katarina Raniakova: moglie o ex moglie?

Dopo appena due anni dalle nozze, nel 2015 arrivano i primi segni di crisi per la coppia, quando Alex, allora concorrente de L’isola dei Famosi, ha un flirt con la showgirl calabrese Cristina Buccino. Nonostante il flirt confermato ufficialmente anche sulle pagine di una famosa rivista italiana come Vanity Fair, Katarina e Alex superano le difficoltà, ma riescono a tenere insieme il loro rapporto solo per atri due anni.

Nel 2017 si lasciano e si separano con scontri dai toni piuttosto accesi che si protraggono per diverso tempo sui social e nei salotti delle trasmissioni televisive. Tuttavia Alex e Katarina non sarebbero ancora divorziati. A detta di lei, il loro matrimonio celebrato con rito civile in comune non è ancora stato ufficialmente sciolto.

Katarina contro Delia Duran

E dunque, dopo la storia con la showgirl marocchina Mila Suarez, anche la nuova relazione con Delia Duran è stata messa in discussione da Katarina, oltre che da Adriana Volpe nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, dove Alex è concorrente in questa edizione 2021.

La modella venezuelana Delia Duran ha definito le parole sul suo conto come “cattiverie gratuite” e ha chiarito dalle pagine di Novella 2000 che quello che è stato celebrato lo scorso giugno tra lei e Alex Belli è stato un compromesso d’amore cerimoniato con rito religioso.

La Duran ha poi accusato le ex del suo compagno di farsi vive proprio nel momento in cui Alex è ricomparso in televisione e proprio quando lui si trova al centro delle discussioni sul suo comportamento con Soleil Sorge, 27enne di Los Angeles partecipante al reality condotto da Alfonso Signorini.

Katarina Raniakova, dal canto suo, ha sempre incolpato l’ex marito di essere falso e traditore, e a seguito degli ultimi scontri anche “aggressivo e menefreghista”. Oggi però l’influencer slovacca, almeno dai suoi profili social, sembra voler dedicare le sue energie al mondo dell’healthy food.

