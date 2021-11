Cosa significa sognare l’aglio

Sognare l’aglio è una tipologia di sogno abbastanza comune anche se dall’odore che emana non del tutto piacevole. Al contrario però, per quanto riguarda il significato psicologico è sicuramente di ottimo auspicio, infatti, nell’antichità questo ortaggio si credeva che teneva lontano gli spiriti cattivi, poi con il passare dei secolo le streghe.

Perché sogniamo l’aglio

In generale, sognare l’aglio è un simbolo molto positivo in quanto auspica un cambiamento personale della sognatrice o del sognatore. Questo cambiamento può colpire sia la sfera economica che quella sentimentale ed ovviamente anche al livello caratteriale.

In base anche a come si evolve il sogno i significati possono essere molti, ma come sempre l’interpretazione dei sogni è in grado di spiegare.

Sognare l’aglio cotto

Quando si sogna l’aglio cotto vuol dire che si avrà o già si possiede una vita affettiva molto ricca, non è scontato che questo viene da una storia al livello sentimentale, ma l’affetto può essere dato anche da un familiare o da amici. Se invece si sognasse che si stia cucinando l’aglio, significa che una persona che la sognatrice conosce ma che non pensa è la persona giusta per lei.

Sognare di comprare l’aglio

Se si sognasse di comprare dell’ aglio significa che si avranno dei problemi nella sfera lavorativa. Infatti, si potrebbe commettere degli errori che possono rovinare sia il rapporto che si ha con i colleghi e sia difficoltà proprio nella carriera, purtroppo ci vorrà un po’ più di tempo per riacquistare la fiducia.

Sognare che ti regalano l’aglio

Quando si sogna che regalano l’aglio vuol dire che un amico sa delle difficoltà che sta avendo la sognatrice o il sognatore e vuole in tutti i modi aiutarlo almeno per rendere questa esperienza meno pesante. Infatti, questa persona è stato molto vicino e offre non una ma ben due mani per alleggerire questo carico da 90.

Sognare di mangiare l’aglio

Se si sognasse di mangiare l’ aglio significa che si sta attraversando un periodo molto triste la causa potrebbe essere una malattia. Molto dipende anche dalla quantità che si mangia nel sogno, infatti, se questo viene assunto in maggior quantità questo significa che il problema di salute piano piano andrà a sparire mentre se ne viene assunto in piccole quantità questo sta a significare il coontrario.

Sognare di piantare l’aglio

Quando si sogna di piantare l’aglio vuol dire che avverrà una bellissima conoscenza con qualcuno con il quale si intraprenderà una bellissima conoscenza nel campo sentimentale, quindi bisogna avere pazienza e aspettare l’arrivo di un principe azzurro o di una principessa.

Sognare di cogliere l’aglio

Se si sognasse di cogliere l’aglio significa che si avranno delle gravi discussioni con dei familiare della sognatrice o del sognatore. Queste incomprensioni faranno passare un brutto periodo ma con il passare del tempo questo sarà solo un ricordo.

Sognare di sentire odore di aglio

Quando nel sogno si riesce a sentire l’odore dell’aglio questo è un avvertimento di un grave rischio che si presenterà nella vita del sognatore che nell’inconscio sa che questo si sta avvicinando.

Photo credits : Instagram