Chi è Jan Michelini, il marito di Giusy Buscemi

Nato a Roma il 5 giugno 1979, diplomato al liceo classico e laureato in Scienze della Comunicazione di Massa e Cinema con la votazione di 110 e lode su 110.

Jan Michelini è figlio dell’omonimo Alberto, giornalista ed esponente di Democrazia Cristiana e Forza Italia e marito di Giusy Buscemi. Ma scopriamo di più su chi è Jan Michelini e sulla sua carriera.

Vita privata

Nella sua vita privata c’è l’amore con l’attrice Giusy Buscemi, conosciuta proprio sul set di Don Matteo. I due si sono sposati nel maggio 2017 e hanno avuto due figli: Caterina Maria e Pietro Maria.

Carriera

All’età di diciotto anni Jan ha iniziato a lavorare nel settore della pubblicità diventando una delle promesse del copywriting di Milano e poi nella capitale, nella squadra di creativi della J. Walter Thompson dove ha diretto i suoi primi spot pubblicitari e videoclip musicali.

Nel 1997 ha fatto la sua prima esperienza su un set cinematografico, quello di Pupi Avati, come assistente volontario alla regia per “La Via degli Angeli”.

Nel 1999 ha continuato il suo percorso, inserendo l’esperienza come aiuto regista per: Roger Young (miniserie televisiva “Dracula”), per poi lavorare con Ron Haward (“Angeli e Demoni”) e Ryan Murphy sul set romano di “Eat, Pray and Love” (Julia Roberts).

Jan ha inoltre collaborato per due anni con Mel Gibson nella preparazione, le riprese e la promozione del film “The passion of Christ”, continuando a lavoare con il regista alla Icon Pictures di Los Angeles.

Nel quinquennio tra il 2005 e il 2010 ha curato la regia della seconda unità per la miniserie tv “John Paul 2” prodotta da CBS con Jon Voight, della Seconda Unità di “War and peace”, il kolossal televisivo europeo tratto dall’omonimo romanzo di Tolstoj, la Seconda Unità della fiction RAI “Coco Chanel”, della serie televisiva “Che Dio ci aiuto” prodotta da Rai uno e della fiction “Maria” diretta da Giacomo Campiotti.

Ha collezionato numerose regie di documentari tra cui “Le 4 Basiliche Patriarcali di Roma” (Zecca dello Stato) e “Cesso di essere indifferente” (con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo), girato in Nicaragua per promuovere in Italia la solidarietà nei confronti dei cosiddetti Paesi in via di sviluppo e un documentario prodotto dal Festival del Cinema di Roma su David Gregory Roberts, “Le strade di Shantaram”, girato tra i vicoli della Colaba Slum di Bombay. Per Rai Cinema ha diretto un docu-fiction sull’industria cinematografica indiana, “Bollywood Boulevard”, di cui ha composto anche la colonna sonora distribuita da Sugar Music.

Dopo essersi definitivamente formato alla regia seguendo come aiuto e come regista di seconda unità numerosi progetti nazionali ed internazionali, tra il 2010 e il 2020 ha diretto oltre 80 ore di prima serata televisiva tra cui la prima e la seconda stagione de “I medici” con attori di primo livello come Dustin Hoffman, Richard Madden, Daniel Sharman e Sean Bean, la nuova serie di successo di Rai uno “DOC – Nelle tue mani” con Luca Argentero, di cui ha curato regia e produzione esecutiva, e la nuova serie di natura finanziaria “Diavoli”, firmata Sky Original con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey di cui ha curato la regia di 5 episodi.

Negli anni ha anche curato la regia di numerose edizioni della serie Rai “Don Matteo” con Terence Hill e 3 stagioni di “Un passo dal cielo”.