Chi è Costabile di Uomini e Donne

Uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne, cavaliere di Gemma Galgani, è diventato famoso proprio dopo aver corteggiato la dama. Scopriamo di più su chi è Costabile.

Biografia

Costabile Albore è un uomo pensionato di 68 anni. Le sue origini sono pugliesi ma per anni ha vissuto nella città di Milano e ad oggi che è in pensione ama trascorrere una parte dell’anno in Egitto, più precisamente a Sharm El Sheikh.

Una delle sue più grandi passioni è quella per l’immersione.

Lavoro e Carriera

Sulla carriera e sul lavoro di Costabile non sappiamo molto, ma sappiamo che per circa 7 anni ha vissuto a Roma e successivamente si è trasferito a Milano, forse appunto ha dovuto trasferirsi per motivi lavorativi.

Ad oggi Costabile è in pensione e pensa a sviluppare la sua grande passione per l’immersione. Sicuramente anche per il legame con questa sua passione, trascorre parte dell’anno a Sharm El Sheikh.

Costabile e Gemma Galgani

Costabile si definisce un uomo romantico ma allo stesso tempo timido che ha bisogno dei suoi tempi per tirare fuori se stesso. Nonostante questo però Costabile è riuscito a conquistare Gemma Galgani tanto da uscire insieme in qualche esterna e continuare una frequentazione anche se con alti e bassi.

La coppia si è conosciuta nello studio di Uomini e Donne e da subito i due sono entrati in grande sintonia. Gemma erano anni che non aveva questo tipo di affinità con un uomo.

La prima esterna tra i due è ambientata inizialmente in una villa a Roma per poi proseguire con una cena insieme. Durante la prima cena Costabile ha invitato Gemma in Egitto dove lui ama trascorrere parte dell’anno. Questo sembra esser stato un grande segno di interesse.

Il primo bacio tra i due non ha impiegato molto tempo ad arrivare, infatti durante la seconda esterna c’è stato il romantico bacio tra Gemma e Costabile. Proprio il primo bacio però ha fatto nascere delle “polemiche” in studio da parte di Tina Cipollari, l’opinionista ha infatti commentato la scena con queste parole:

È UNA SCENA CHE FA SENSO, A ME HA FATTO UN PO’ SCHIFO SINCERAMENTE, VEDERE DUE NONNI CHE SI LASCIANO ANDARE IN QUESTO MODO MI DÀ FASTIDIO.

Davanti a questo commento Costabile ha immediatamente preso le sue difese e quelle della sua Gemma dicendo:

IL SENTIMENTO NON DEVE SCANDALIZZARE. CI SI DEVE VOLER BENE A TUTTE LE ETÀ.

La frequentazione è stata molto “scossa” da alti e bassi e incomprensioni, ma nonostante questo hanno continuato a vedersi con interesse da parte di entrambi. Costabile, probabilmente frenato dal vero interesse per Gemma ha anche rifiutato il numero della dama Dominique, la quale era scesa per iniziare una conoscenza con lui.

Dopo un’ intensa litigata in studio Costabile decide di interrompere la frequentazione e successivamente decide di uscire con Fiorella ed in seguito, dopo aver interrotto le uscite anche con Fiorella inizia a frequentare un’altra dama, Valeria.

Costabile sembra che non ci ha pensato due volte per decidere di voltare pagina.