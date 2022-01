Tutti i tatuaggi di Belen e il loro significato con fotogallery

Bella, sexy, spigliata. Dopo aver partecipato a diversi programmi televisivi ed essere naufragata sull’isola più spiata della TV, Belen Rodriguez ha conquistato definitivamente gli italiani partecipando a Sanremo. Anche grazie a uno spacco vertiginoso e a una maliziosa farfallina.

Il piccolo tattoo sull’inguine è entrato a fare parte dell’immaginario collettivo e della cultura pop, ma non è l’unico che sfoggia la showgirl. Scoprite qui tutti i tatuaggi di Belen e il loro significato!

Che tatuaggi ha Belen

Il tatuaggio della farfallina

Il tatuaggio della farfallina è probabilmente il più celebre tra tutti quelli di Belen Rodriguez. Gli italiani hanno scoperto la sua esistenza durante il Festival di Sanremo del 2011, quando la showgirl ha sceso le scale del Teatro Ariston con un vestito dallo spacco vertiginoso, che ha lasciato intravvedere il piccolo disegno vicino all’inguine. Discreto e malizioso, il tattoo è realizzato con colori tenui e riproduce in modo realistico una farfalla.

Ultimamente, Belen ha dichiarato a Chi di avere intenzione di cancellare i suoi tatuaggi. Ma a quanto pare, non quello più famoso di tutti. D’altra parte, la showgirl vorrebbe eliminare dalla sua pelle i disegni più vistosi, che le creano problemi per il suo lavoro di modella. E la farfallina non è tra quelli.

Il tatuaggio sul braccio per Stefano De Martino

All’epoca della storia d’amore con Stefano De Martino, Belen ha scelto di farsi un grande ed elaborato tatuaggio di un cuore, con all’interno lei e l’ormai ex marito rappresentati come una pin up e un marinaio e sotto la scritta “Io e Te”. Il tattoo è in tecnica old school ed è un tatuaggio di coppia, in quanto il ballerino di Amici se l’è fatto uguale.

Purtroppo, la relazione con Stefano non è durata e, dopo la fine del matrimonio, il tattoo ha iniziato a sparire dal braccio di Belen e ora si intravvede appena. Sicuramente, il grande cuore rientra nella categoria dei tatuaggi che la showgirl intende rimuovere per ragioni di lavoro. Ma è anche probabile che le ricordi qualcosa che invece lei vuole dimenticare.

I tatuaggi delle farfalle e dei fiori

Un altro tatuaggio che sta sparendo dalla pelle di Belen è quello delle farfalle e dei fiori, che dall’attaccatura del collo le scende fino a circa metà schiena. Prima di sbiadire, lentamente ma inesorabilmente, rappresentava dei gigli e dei lepidotteri realizzati con tecnica realistica in delicate tonalità di rosa, arancio, giallo e azzurro.

La showgirl lo ha quasi sempre coperto in occasione di scatti ufficiali e per realizzare posati e campagne pubblicitarie e adesso ha deciso di affrontare il problema alla radice, cancellandolo definitivamente.

Il tatuaggio delle rose, della chiave di violino e della mezza luna

Tra i disegni sulla pelle di Belen, ci sono anche alcuni tatuaggi sulla caviglia destra. Si tratta di una serie di tattoo piccoli e femminili, che rappresentano due rose rosa, una chiave di violino e una mezza luna con due stelline.

Alcuni hanno voluto vedere nella half moon una “C”, dando al tatuaggio un significato romantico e riconducendolo alla storia con Fabrizio Corona. Probabilmente, però, sono fuori strada, dal momento che la sorella della showgirl, Cecilia, sfoggia la stessa mezza luna con stelline sulla caviglia destra. Un tatuaggio di famiglia?

Il tatuaggio per la famiglia

Di sicuro, è un omaggio ai valori familiari il tatuaggio sul polso destro di Belen. In questo caso si tratta di una frase in spagnolo:

No llores si me amas, tu sonrisa es mi paz.

In italiano, la scritta significa “Non piangere se mi ami, il tuo sorriso è la mia pace” e, a quanto pare, è una dedica che la showgirl ha voluto fare alla nonna.

Dove ha rimosso il tatuaggio Belen

Dopo la fine della storia con Stefano De Martino, Belen aveva deciso di rimuovere il tatuaggio che celebrava il loro amore: il bacio appassionato tra un marinaio e una pin-up, racchiuso in una cornice a forma di cuore e completato dalla scritta “Io e te”.

Per rimuovere il tatuaggio la showgirl argentina si è rivolta a professionisti nella tecnica del laser e, all’epoca del trattamento, pubblicò su Instagram una Storia per documentare il trattamento.

Successivamente, Belen ha deciso anche di rimuovere il tattoo che tanto aveva fatto parlare: la celebre farfallina sull’inguine di cui il pubblico aveva scoperto l’esistenza durante il Festival di Sanremo del 2011.

Photo cover credits: Splash News