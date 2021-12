Chi è Paolo Carullo, il marito di Miriam Leone

Hai già sentito parlare del marito dell’attrice ed ex Miss Italia Miriam Leone? I due non sono riusciti a tenere molto a lungo “in riservatezza” la loro storia d’amore ed il loro fantastico matrimonio. Scopriamo di più sul loro amore e su chi è Paolo Carullo, siciliano come Miriam, manager e musicista.

Chi è Paolo Carullo

Paolo è un manager finanziario e lavora ad oggi per la società Aliante Partner come operatore finanziario. E’ una persona molto riservata il signor Carullo, il suo profilo Instagram infatti è in modalità privata.

Paolo è nato in provincia di Catania, a Caltagirone e successivamente si è trasferito a Milano dove ha frequentato gli studi di Finanza ed Economia.

Ma questo non basta per descrivere il marito di Miriam Leone, Paolo infatti è anche un musicista. Insieme a Matteo Roveda, chitarrista e vice presidente di Sentinel Diagnostics, i due hanno hanno creato la Apple Jack band, un duo di dj specializzato in musica elettronica.

Paolo molto spesso gira il mondo per suonare all’estero con il suo duo, al fianco del suo compagno e amico Matteo Roveda, e per il suo lavoro di manager finanziario.

Miriam Leone e Paolo Caurllo: l’amore

L’amore tra i due sembra esser nato dopo una conoscenza nata grazie ad amici in comune ma sono sempre stata una coppia riservata. Fino al giorno del matrimonio, infatti, le foto pubbliche che li ritraggono insieme sono davvero poche.

Paolo Catullo e Miriam Leone il 18 Settembre sono volati a nozze. I due si sono sposati in provincia di Ragusa, più precisamente a Scicli ed hanno proseguito i festeggiamenti nel castello di Donnafugata.

Sulla relazione tra i due non ci sono mai state fonti chiare e certe, tanto meno sul matrimonio. Di fatti, in passato già circolavano voci riguardo le nozze ma che poi sono state smentite da Miriam confessando solamente di essere impegnata in una relazione.

Leggo di news che dicono che starei per sposarmi. Ma io non vedo ancora l’anello! Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata, in particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni. Spiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c’è.

Queste sono state le parole di Miriam Leone lo scorso anno e probabilmente il restante si è evoluto nel tempo fino ad arrivare al matrimonio.

Ma chi è che poi ha confessato e rivelato tutto sulla relazione tra Miriam e Paolo ma soprattutto sul matrimonio?

Sembrerebbe che a svelare ogni dettaglio del matrimonio tra Miriam e Paolo sia stato il comune di Scicli. Tramite il comune dove hanno deciso di sposarsi infatti, tutti sono venuti a conoscenza dell’importante data e della location della cerimonia.

Nei giorni successivi alle nozze poi, Miriam stessa, ha deciso di far apparire foto della cerimonia e della festa, postando le prime immagini sul suo profilo Instagram ed uscendo ufficialmente allo scoperto.