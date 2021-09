Chi è nato oggi 27 settembre: i compleanni glamour

Sono tanti gli auguri di compleanno che molti VIP italiani e stranieri riceveranno in questo 15 settembre. Tra questi troviamo la cantante canadese Avril Lavigne, idolo degli adolescenti dei primi anni Duemila. Nata nel 1984 nell’Ontario, inizia a studiare canto e recitazione da piccolissima, e quando esordisce nel mondo musicale con il suo primo album Let Go è ancora molto giovane: era il 2002 e Lavigne aveva solo 18 anni. Da questo disco è tratto il singolo che l’ha fatta diventare una star internazionale, quel Complicated che è stato inserito nella classifica dei brani più ascoltati del primo decennio del XXI secolo. Altri suoi successi da ricordare sono Don’t Tell Me, My Happy Ending e Girlfriend.

Compleanni da festeggiare anche quello di Gwyneth Paltrow, attrice che non ha bisogno di presentazioni e che è nata a Los Angeles nel 1972. Il ruolo che l’ha fatta conoscere al grande pubblico è stato probabilmente quello di supporto ottenuto nel 1997 nel thriller di David Fincher Seven, ma sicuramente non possiamo dimenticare film come Sliding Doors e Shakespeare in Love che le ha fatto guadagnare un Oscar e un Golden Globe. Per quanto riguarda la vita privata, Paltrow è stata fidanzata dal 1994 al 1997 con Brad Pitt, per poi sposare nel 2003 il cantante dei Coldplay Chris Martin. Dal matrimonio sono nati i due figli Apple e Moses, ma la coppia divorzia nel 2013. Oggi Gwyneth è sposata con il produttore Brad Falchuk, conosciuto sul set della serie tv Glee.

Festeggerà il compleanno oggi anche Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Il cantante romano è nato nel 1966 e ha esordito come rapper negli anni Ottanta grazie al dj e talent scout Claudio Cecchetto. In pochi anni però Jovanotti si è orientato per uno stile musicale più vicino alla world music, anche se sempre contaminato dall’hip hop e dal funk. Tra i suoi brani più famosi ricordiamo Il più grande spettacolo dopo il big bang, Le tasche piene di sassi, Tutto l’amore che ho, La notte dei desideri, L’estate addosso e quel Baciami ancora, title track dell’omonimo film di Gabriele Muccino, che nel 2010 gli ha fatto conquistare il David di Donatello. Cherubini è anche molto attivo nel sociale collaborando con associazioni come Emergency, Amnesty International, LAV, Nigrizia e DATA.

Spegnerà le candeline sulla torta anche lo stilista taiwanese Jason Wu, diventato famoso grazie all’ex first lady Michelle Obama che ha indossato le sue creazioni in occasioni come i festeggiamenti per l’elezione del marito Barack Obama e su una copertina di Vogue.

