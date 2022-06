Rossetti waterproof, per labbra a prova di tuffo!

Fondamentale in estate ma utilissimo anche in inverno, il rossetto waterproof nasce negli anni ’40 e arriva fino ai giorni nostri per labbra a tenuta estrema. Ecco i più nuovi e qualche tips & tricks!

La scelta del rossetto è un momento fondamentale nella giornata di ogni donna, ma se nella nostra agenda quotidiana siamo riuscite a incastrare un momento tutto per noi come una sauna o un bagno turco e desideriamo comunque mantenere un aspetto impeccabile, decidere come truccare le labbra rischia di diventare difficile: per risolvere questo piccolo problema, vengono in nostro aiuto i rossetti waterproof.

La storia del make up waterproof inizia negli anni ’40, quando sugli schermi cinematografici imperversava Esther Williams, attrice resa celebre dalle coreografie acquatiche dei suoi film. Ancora oggi il rossetto impermeabile è un alleato prezioso non soltanto in spiaggia e al mare, ma anche in piscina, in palestra e in tutte le occasioni in cui desideriamo labbra a “tenuta estrema”.

Rossetto impermeabile, il segreto del suo successo

Il segreto della resistenza dei rossetti waterproof è tutto nella loro formula, questo genere di prodotti infatti contengono di solito particolari polimeri in grado di assorbire l’umidità o polveri derivate dal talco per assicurare un’aderenza perfetta alle labbra.

Contrariamente ai rossetti impermeabili di una volta, quelli più nuovi hanno al loro interno anche ingredienti che tendono a preservare la morbidezza e l’idratazione delle labbra, anche se può comunque essere utile adottare qualche piccolo accorgimento per evitare di mettere in evidenza piccoli difetti e pellicine, per esempio effettuare uno scrub delicato prima di applicare il rossetto e delineare il contorno della bocca con una matita.

Catrice Hemp & Mint Glow Balm €5,69 su amazon.it

Se temi che i rossetti waterproof possano seccarti troppo le labbra, di tanto in tanto rinuncia al lipstick e applica sulla bocca una generosa quantità di un balsamo come Hemp & Mint Glow Balm di Catrice che, grazie all’olio di canapa, nutre le labbra mentre regala loro un effetto rimpolpante e un delicato colore rosato.

Il rossetto waterproof per l’estate 2022

Comodo in inverno, il rossetto waterproof diventa indispensabile in estate, quando il caldo e il sudore mettono a dura prova la durata del nostro make-up. Ecco le novità per la bella stagione 2022.

Deborah Milano Aqua Tint Lipstick in Coral €12,50 su amazon.it

Se ami le tinte labbra e il colore intenso, puoi scegliere tra le 8 nuance di Aqua Tint Lipstick di Deborah Milano, un rossetto dalla texture ultraleggera, semplice da stendere grazie al pratico formato pennarello e arricchito con aloe vera per regalare alla bocca una piacevole sensazione di “effetto fresco”.

Come trasformare un rossetto normale in rossetto impermeabile

Se hai già trovato il tuo rossetto del cuore e vuoi trasformarlo in rossetto waterproof, basta seguire alcuni piccoli accorgimenti e armarsi di un fondotinta resistente all’acqua e di una crema all’aloe. Vediamo come fare.

Procurati un fondotinta waterproof in crema di un colore simile a quello delle tue labbra e stendilo uniformemente sulla bocca. Quando sarà perfettamente asciutto, spalma la crema all’aloe aiutandoti con un pennellino e facendo attenzione che non restino piccoli grumi o accumuli di prodotto. Lascia asciugare bene e applica due passate del tuo rossetto preferito attendendo che la prima applicazione si sia asciugata completamente prima di passare alla seconda.