Chi è Edoardo Tavassi dell’Isola dei Famosi

Edoardo Tavassi è nato a Roma nel novembre del 1985, sotto il segno dello Scorpione.

Edoardo è già noto per essere il fratello di Guendalina Tavassi. Quest’ultima già apparsa sul grande schermo grazie al Grande Fratello 11, attualmente è una rilevante influencer.

Sua madre è Emanuela Fuin, ex ragazza Coccodè di “Indietro tutta”, il celebre programma Rai di Renzo Arbore. E’ molto legato alla nonna Angela Marcucci, attrice che ha recitato ne “Il Gattopardo” di Luchino Visconti.

Il giovane ha anche raccontato che ha un buon rapporto con il marito della sorella, Umberto D’Aponte, il quale lo ha “conquistato” passando dei piacevoli momenti giocando alla X-Box.

Carriera e passioni

Edoardo è un Videomaker di professione. Ha una società che si occupa di creare contenuti in ambito medico focalizzati sulla chirurgia plastica ed estetica. Nello specifico, praticamente, ciò che fa è riprendere interventi o il medico che li spiega in modo da montarne e condividere il filmato.

Lontano dai riflettori televisivi ma molto seguito sui social network, è appassionato di anime e manga e partecipa agli eventi del settore.

Amante del calcio e tifoso romanista, Edoardo ha un cane di nome Rocco. In generale adora gli animali.

Edoardo è appassionato di tatuaggi, è molto attivo sui social, con qualche migliaio di follower su Instagram dove molti post sono dedicati alla nonna Lidia a cui è molto affezionato.

L’uomo non è comunque completamente nuovo al pubblico più affezionato dei reality show.

Infatti, nel 2011, quando la sorella Guendalina stava partecipando al Grande Fratello, fu proprio lui a difenderla dallo studio contro il concorrente Pietro Titone.

Il tutto in maniera molto energica, infatti per calmare gli animi si rese necessario l’intervento della conduttrice dell’edizione, Alessia Marcuzzi.

Nel 2022, partecipa all’Isola dei Famosi, in coppia con la sorella Guendalina.

Condotto da Ilary Blasi, con inviato speciale Alvin. Opinionisti di questa edizione: Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Gli ospiti ricorrenti, invece, del programma: Simona Tagli, Cloè D’Arcangelo, Manuela Raffaetà.

E’ stato intervistato da TV Sorrisi e Canzoni poco prima di partire con lei alla volta dell’Honduras per partecipare all’Isola, si è così espresso:

Siamo molto competitivi. Abbiamo fatto molti viaggi insieme ed è sempre una risata e cinque litigi. Ci vogliamo bene ma siamo completamente diversi.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si sa se attualmente Edoardo abbia una compagna di vita oppure no.

In passato è stato fidanzato con Lucia Martella e con Diana Del Bufalo.

Diana è una presentatrice e attrice italiana, diventata famosa per aver condotto noti programmi comici come Colorado Cafè e per aver partecipato a reality come LOL “chi ride è fuori”.

Insieme, nel 2020, hanno intrapreso una (seppur breve) relazione, durata qualche mese. I due avevano conquistato i fan con post e video divertenti sui social, ma la loro storia d’amore è durata da marzo a ottobre.

A confermare l’addio è stata la stessa Diana tramite un lungo post condiviso sui social dove ringraziava Edoardo per i bellissimi momenti passati insieme e per tutto ciò che c’era stato tra di loro.