Chi è nato oggi 14 aprile: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati il 14 aprile troviamo Abigail Breslin, nata a New York nel 1996 e candidata all’Oscar nel 2007 per Little Miss Sunshine. Prima del suo exploit, però, aveva già recitato accanto a Mel Gibson in Signs, insieme a Kate Hudson in Quando meno te lo aspetti e al fianco di Anne Hathaway in Principe azzurro cercasi. Dopo il successo, l’abbiamo vista in film come Sapori e dissapori, Alla ricerca dell’isola di Nim, Certamente, forse, La custode di mia sorella, Benvenuti a Zombieland, The Call, I segreti di Osage County, Ender’s Game, Zombieland – Doppio colpo e nella serie tv Scream Queens.

Restiamo nell’ambiente del cinema per festeggiare un altro attore, il vincitore dell’Oscar 2003 per Il pianista Adrien Brody, nato a New York nel 1973. Tra le sue altre interpretazioni La sottile linea rossa di Terrence Malick, The Village di M. Night Shyamalan, King Kong di Peter Jackson, Predators, Il treno per il Darjeeling e Grand Budapest Hotel, entrambi diretti da Wes Anderson e la serie televisiva targata BBC Peaky Blinders.

Spengono le candeline oggi anche Peter Capaldi, attore scozzese nato a Glasgow nel 1958 e famoso per aver interpretato il dodicesimo Dottore in Doctor Who, Robert Carlyle, nato nella stessa città nel 1961 e protagonista di film come Trainspotting, La canzone di Carla, Le ceneri di Angela, The Beach e Full Monty e della serie televisiva C’era una volta nel ruolo di Tremotino, e Sarah Michelle Gellar, nata a New York nel 1977, protagonista di Buffy l’ammazzavampiri, vincitrice di un Emmy per il personaggio di Kendall Hart nella soap opera La valle dei pini e interprete di So cosa hai fatto, Cruel Intentions, Scooby-Doo e il sequel Scooby-Doo 2 – Mostri scatenati e The Grudge, remake statunitense dell’horror giapponese Ju-on.

Tra i nati di oggi anche Miriam Leone, nata in provincia di Catania nel 1985 e vincitrice di Miss Italia nel 2008. Subito dopo la conquista della fascia, si è dedicata alla recitazione apparendo in film e fiction come Distretto di Polizia, I soliti idioti – Il film, Un passo dal cielo, Fratelli unici, La scuola più bella del mondo, Il tredicesimo apostolo, 1992, La dama velata, Non uccidere, In guerra per amore, Fai bei sogni, Un paese quasi perfetto, In arte Nino, I Medici, Metti la nonna in freezer e Il testimone invisibile.

