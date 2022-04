Tatuaggi new school: idee, significati e fotogallery

Colori accesissimi, niente ombre e linee spesse e marcate: queste sono le caratteristiche dei tatuaggi new school. Sfoglia la gallery per idee e ispirazioni!

Linee spesse e marcatissime, assenza di ombreggiature e colori talmente accesi da essere quasi fluorescenti: queste sono le caratteristiche principali dei tatuaggi new school, uno stile che prende i soggetti e gli stilemi tipici dei tattoo old school e li rivisita rendendoli più moderni e adatti al gusto contemporaneo.

Quali sono le caratteristiche dei tatuaggi stile new school

Lo stile new school si è sviluppata a metà degli anni Novanta sfruttando le innovazioni tecnologiche che avevano reso aghi e macchinette più performanti e più vivaci i pigmenti degli inchiostri.

Approfittando di queste migliorie degli strumenti del mestiere, i tatuatori avevano la possibilità di rinnovare il vecchio “stile americano” (quello inventato da Sailor Jerry, per intenderci) creando nuove tonalità e regalando ai colori nuance più vibranti e particolari.

Da questo lavoro dei tattoo artist risultarono caratteristiche come linee esterne più spesse e interne più sottili e precise, sfumature più realistiche e colori più accesi, tutte proprietà che, ancora oggi, distinguono i tatuatti in stile new school.

Quali sono i soggetti dei tatuaggi new school e cosa significano

Essendo i tatuaggi new school i “nipotini” di quelli old school adottano spesso gli stessi soggetti, quindi tutti quei disegni che si ispirano al mondo della marineria e del mare. Rondini, bussole, sirene, pirati e marinai mantengono il loro significato originario, ma la nuova scuola, negli anni, si è lanciata anche in figure diverse.

Tra queste a spiccare sono soprattutto quelle ispirate agli anime e ai manga giapponesi, scelti in base ai gusti e ai desideri di chi si vuole tatuare che potrà, per esempio, decidere di farsi disegnare sul corpo il suo personaggio preferito in stile new school.

Molto amati anche i fiori, con il loro significato legato alla femminilità, alla purezza e alla passione, o anche animali come il cervo, che nel linguaggio dei tatuaggi simboleggia l’amore materno.

Tra i soggetti a tema faunistico troviamo anche la falena, simbolo di attrazione per l’occulto e vulnerabilità, il gatto, misterioso, furbo e scaltro come vuole la tradizione, e il lupo, rivestito di significati come l’istinto, l’intelligenza e la libertà.

Cover photo by Daniel Gomez on Unsplash