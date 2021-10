Chi è nato oggi 10 ottobre: i compleanni glamour

Sono tanti i nati oggi ai quali bisogna fare gli auguri di buon compleanno, tra questi molti personaggi famosi che spengono le candeline il 10 ottobre. Tra questi ricordiamo Nunzia De Girolamo, ex politica e personaggio televisivo nata a Benevento nel 1975. Nella sua carriera parlamentare è sempre stata eletta con il centro-destra, prima con Forza Italia, poi con Il Popolo della Libertà e infine con il Nuovo Centodestra, e arrivando a ricoprire il ruolo di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dall’aprile del 2013 al gennaio del 2014. Dopo essersi ritirata dalla politica, De Girolamo si è dedicata alla televisione partecipando alla quattordicesima edizione del talent show Ballando con le stelle e classificandosi quinta insieme al partner Raimondo Todaro e prendendo parte in gruppo con altri vip alla terza puntata della quinta stagione del varietà di RAI2 Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino.

Festeggia il suo anniversario di nascita oggi 10 ottobre anche la fashion blogger, influencer e modella Clizia Incorvaia, nata a Pordenone nel 1980. Famosa soprattutto per essere la ex moglie di Francesco Sarcina, cantante del gruppo Le Vibrazioni, nel 2016 ha partecipato a Pechino Express e ad altre trasmissioni come Markette e Chiambretti Night. Nel 2020 ha preso parte al Grande Fratello VIP ma è stata squalificata per essersi rivolta in modo offensivo ad Andrea Denver, un altro concorrente del reality show. Durante il programma condotto da Alfonso Signorini ha conosciuto Paolo Ciavarro e i due si sono innamorati, anche se la loro storia ha dovuto affrontare alcune difficoltà a causa della pandemia da COVID 19.

Clizia Incorvaia ospite alla presentazione della Bridal Collection 2020 di Carlo Pignatelli. Photo courtesy press office

Fanno il compleanno oggi anche due cantanti: il cantautore Francesco Motta e il rapper Junior Cally. Motta è nato a Pisa nel 1986 e nella sua carriera ha ricevuto diversi premi come la Targa Tenco nel 2019. Nello stesso anno ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Dov’è l’Italia classificandosi al 14° posto e, sempre nel 2019, ha sposato l’attrice Carolina Crescentini. Sempre alla kermesse canora più famosa d’Italia è dovuta la notorietà di Junior Cally presso il grande pubblico. Antonio Signore, questo è il suo vero nome, è nato a Roma nel 1991 e ha iniziato la sua carriera facendosi notare su YouTube. L’annuncio della sua partecipazione a Sanremo 2020 ha immediatamente causato molte polemiche a causa dei testi di alcune canzoni ritenuti violenti verso il genere femminile.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com