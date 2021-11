Cosa significa sognare pipistrelli

Sognare i pipistrelli è una scena onirica non molto comune da una parte è una cosa molto positiva in quanto questo animale che viene considerato un topo volante può avere un duplice significato sia negativo che positivo.

Perché sogniamo i pipistrelli

In generale, sognare i pipistrelli, come abbiamo anticipato, ha una doppia rappresentazione. Per quanto riguardo il significa psicologico positivo vuol dire che si ha un senso di libertà, di cambiamento mentre nel lato negativo è portatore di un malaugurio e di un’ infermità.

L’interpretazione dei sogni, però è riuscita a identificare quali simbologie si nascondono. Infatti, tutto dipende dal contesto del sogno e dallo stato umorale che sente la sognatrice o il sognatore.

Sognare un pipistrello che entra in casa

Quando si sogna un pipistrello in casa significa che la sognatrice è molto preoccupata per la salute dei suoi familiari che sia una malattia lieve o una più grave. Questa preoccupazione però è dato dai timori della sognatrice in quanto ha paura che un suo parente muoia.

Sognare di mangiare un pipistrello

Se si sognasse di mangiare un pipistrello vuol dire che si sta cercando di nascondere un segreto molto doloroso che può arrecare una grande mancanza di stima da parte di amici e parenti che però la sognatrice vuole in tutti i modi confessare però a causa dei giudizi non ha il coraggio di fare. Questo segreto però verrà svelato quindi è inutile tenerlo a lungo per sé.

Sognare un pipistrello che vola

Quando si sogna un pipistrello che vola significa che sono in arrivo degli enormi dispiaceri, esiste però una piccola differenza, se il pipistrello volasse incontro alla sognatrice o il sognatore vuol dire che il dispiacere è solo sentimentale mentre se questo svolazza in giro senza avere una meta significa che i dispiaceri si avranno al livello economico.

Sognare un pipistrello a testa in giù

Se si sognasse un pipistrello appeso a testa in giù vuol dire che nel mondo reale si sta avendo un periodo molto difficile, nel quale la sognatrice non sa assolutamente cosa pensare o come agire in quanto in base ha come è cresciuta dovrebbe pensare in un modo mentre grazie alle persone che frequenta è obbligata a pensare in un altro modo.

Sognare un pipistrello che morde

Quando si sogna un pipistrello che morde significa che il sognatore è circondato da persona soprattutto nel mondo del lavoro che non fanno affatto bene a quest’ultimo. Infatti, piano piano cercano di mettere i bastoni fra le ruote senza che la persona effettua il sogno se ne accorga.

Sognare un pipistrello morto

Se si sognasse un pipistrello morto vuol dire che si ha un periodo di paure e insicurezze a causa sia per quanto riguarda a livello economico sia per quello sentimentale. L’aiuto di amici renderanno questa esperienza meno dura e più facile da superare.

Sognare pipistrello bianco

Quando si sogna un pipistrello bianco significa che manca poco alla fine di un traguardo, l’importante è di non cedere e proseguire tranquillamente nei vostri sogni e desideri.

Photo credits : Instagram