Chi è nato oggi 7 ottobre: i compleanni glamour

Chi sono i vip nati oggi? Scorrendo l’elenco dei personaggi famosi che fanno il compleanno il 7 ottobre incontriamo Lapo Elkann, nato in questa data a New York nel 1977. Imprenditore, filantropo e socialite, è fratello dell’attuale presidente della Fiat John, nonché nipote di Gianni Agnelli. Dopo la laurea ha lavorato in diversi ruoli in varie aziende e, nel 2001, è stato per un anno assistente personale dell’importante politico americano Henry Kissinger. Tornato in Italia, Lapo si occupa della comunicazione del gruppo di famiglia e, dopo le dimissioni nel 2005, fonda Italian Independent, azienda specializzata in accessori e abbigliamento di lusso. Estroso e irriverente, Elkann è un grande appassionato di nuove tecnologie ed è stato eletto per 4 volte Best Dressed Man dalla rivista Vanity Fair.

Nato oggi anche Giovanni Pellino, meglio conosciuto come Neffa. Originario della provincia di Salerno, è considerato un precursore del rap e dell’hip-hop in Italia, anche se nel corso degli anni si è allontanato da questo genere musicale. Il suo primo grande successo è probabilmente il singolo Aspettando il sole, estratto nel 1996 dall’album Neffa & i messaggeri della dopa. All’inizio degli anni Duemila, il suo stile vira verso il soul pubblicando i brani La mia signorina e Prima di andare via. Il suo ultimo disco, Resistenza, è del 2015. Nella sua carriera Neffa ha anche vinto il Ciak d’oro nel 2007 per la colonna sonora del film Saturno contro.

Spegne le candeline oggi anche l’influencer Guandalina Canessa, nata a Firenze nel 1981. Diventata popolare nel 2007 partecipando al Grande Fratello, Canessa è stata a lungo opinionista nei salotti televisivi di Barbara D’Urso sia a Domenica Live che a Pomeriggio Cinque. È tornata nella Casa del più famoso reality televisivo nel 2019 nel ruolo di disturbatrice. Dal 2009 al 2012 Guandalina è stata sposata con Daniele Interrante dal quale ha avuto la figlia Chloe.

Cover photo created by senivpetro – www.freepik.com