Chi è nato oggi 18 ottobre: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 18 ottobre spicca soprattutto il nome di Zac Efron. All’anagrafe Zachary David Alexander Efron, è nato in California, a San Luis Obispo, nel 1987, è diventato “il ragazzo che più tappezza le camere delle adolescenti”, come ha scritto Rolling Stone nel 2007, grazie al ruolo di Troy Bolton, il personaggio da lui interpretato nel film targato Disney High School Musical. Dopo il successo di questa pellicola, e delle altre due del franchise, ha preso parte ad altre opere come Hairspray, versione cinematografica dell’omonimo musical di Broadway e in cui recita accanto a John Travolta, e Baywatch, ispirato alla serie televisiva degli anni Novanta. Il suo ultimo lavoro è in Ted Bundy – Fascino criminale, film del 2019 tratto diretto da Joe Berlinger.

Sempre rimanendo nel campo cinematografico, oggi è dobbiamo fare gli auguri anche all’attrice indiana Freida Pinto, nata a Mumbai nel 1984 e che ha raggiunto il successo internazionale con il suo film di debutto, The Millionaire. Dopo la pellicola diretta da Danny Boyle nel 2008, Pinto ha recitato in molti altri film diretti da registi importanti, per esempio Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni di Woody Allen, Miral di Julian Schnabel, Knight of Cups di Terrence Malick ed Elegia americana di Ron Howard.

Tra i nati di oggi anche Lindsey Vonn, ex sciatrice americana nata in Minnesota nel 1984. La sua specialità è lo sci alpino, e in questa categoria è la donna più vincente di sempre e una dei pochi atleti ad avere vinto almeno una gara di Coppa del Mondo in ognuna delle specialità dello sci alpino. Nella sua carriera sportiva può vantare, tra gli altri successi raggiunti, un oro olimpico, due ori mondiali, quattro Coppe del Mondo generali e ben sedici di specialità.

