Profumi donna: le tendenze della primavera 2022

Quando si parla di profumi questi sono spesso visti come veri e propri accessori di bellezza, al pari di gioielli, borse e scarpe ma sono, in realtà, molto di più. Il profumo donna rappresenta un’essenza che racchiude la personalità femminile, mescolandosi all’odore naturale caratteristico della persona, dando vita a una nuova fragranza, la quale tende a diventare un tratto intimo e distintivo.

Se da un lato ci sono quelle persone che sono affezionate a un profumo particolare, non mancano, invece, quante preferiscono sperimentare. I profumi da donna permettono l’una e l’altra cosa, anche perché un’opzione non esclude l’altra: si può avere una nota olfattiva del cuore e alternarla.

La primavera è la stagione in cui tutto fiorisce e trova nuova luce, anche per quanto riguarda il mondo della profumeria. Le diverse case cosmetiche e di moda colgono l’occasione per portare sul piedistallo nuove proposte, perfette per lasciarsi alle spalle la grigia e persino pesante aria invernale, in modo da dare voce alla primavera, in previsione della tanto attesa estate.

In questo articolo vi portiamo alla scoperta delle tendenze più interessanti per i profumi donna della primavera 2022. Leitmotiv che parlano di voglia di vivere, stupire e stupirsi, senza rinunciare a elementi olfattivi già assaporati e che trovano una nuova declinazione non banale.

Storie di fiori (e non solo)

Il profumo racconta una storia, presenta una scia intrigante che è emozione pura, fatta di battiti, attimi, ricordi. I profumi donna della primavera 2022 sono, in primo luogo, caratterizzati per la presenza di note floreali, fresche, vivaci e rilassanti.

Una delle tendenze, in grado di mettere tutti d’accordo, addetti ai lavori e fruitori, sia per i profumi da donna che per quelli da uomo, è rappresentata dai profumi che sanno di pulito, per i quali è comprovato il fatto che riescono a dare una sensazione di benessere, buonumore e relax impareggiabile. Le fragranze della primavera 2022 propongono un bilanciamento accurato di muschi, talco e fiori bianchi, delicati e allo stesso tempo intensi, proprio come il buon odore… di pulito!

Profumi da donna che portano già in vacanza, da indossare nel weekend, in modo particolare, per un aperitivo con gli amici o per una mini vacanza al mare, in montagna o in una città d’arte. Una sensazione di pace che risulta perfetta anche nella vita di tutti i giorni, portando alla memoria proprio le sensazioni magiche del tempo libero.

Le storie dei profumi talcati e muschiati, in cui i fiori bianchi come quelli degli agrumi (arancio, limone, vaniglia e mandarino) trovano nuova espressione, presentano benefici a tutto tondo per la mente, assicurando un benessere psico-fisico. Un esempio è quello del profumo donna Narciso Rodriguez For Her, che affianca le note di Arancio Africano, Osmanto e Bergamotto a quelle del Muschio e dell’Ambra, del Vetiver, della Vaniglia e del Patchouli, assolutamente di tendenza per la primavera estate.

Profumi donna: sempre più multitasking

Un elemento che emerge immancabilmente quando si parla delle tendenze profumiere della primavera 2022 è quello che riguarda il fatto che le soluzioni disponibili sono sempre più multitasking, perfette per essere indossate in tutti i momenti della giornata. Se una volta, infatti, veniva naturale il fatto di avere un profumo per il giorno e uno per la sera, persino per eventi particolari come il matrimonio, oggi non è più necessariamente sempre così.

Questo perché i profumi sono diventati sempre adattabili e versatili, complice il fatto che in diversi casi si trovano proposti non solo nella versione eau de parfum ma anche eau de toilette e eau de cologne, queste ultime più leggere ma non per questo meno seducenti e intriganti.

Scegliere il profumo è diventato sempre più complesso, anche perché la persona tende a conoscersi e riconoscersi, in esso. Uno dei fiori maggiormente protagonisti del 2022 è indubbiamente il Gelsomino, che è naturalmente un fiore bianco.

I profumi al Gelsomino sono tornati di moda perché voluttuosi e persino contraddittori. Se da un lato presentano un’anima fresca e poetica, dall’altro hanno una nota acidula che evoca i paesaggi del Mediterraneo, della Francia come della Spagna. Allo stesso tempo rimandano all’Oriente, in particolare all’India e al Sud-Est asiatico. Sono contrasti emozionali e ricchi di aromi speciali. Non è un caso, pertanto, se proprio uno dei profumi donna più iconici Dior, J’adore, ha nelle note di cuore proprio il Gelsomino, accanto al Mughetto, la Tuberosa, la Fresia, l’Orchidea, la Prugna e la Violetta, accostate a una base di Muschio, Vaniglia, Legno di Cedro e Mora.

Vi abbiamo illustrato le tendenze dei profumi donna della primavera 2022. Indossando le fragranze della primavera 2022 vi verrà voglia di partire e di portare il buonumore ogni giorno nelle vostre vite. Come si può vedere le parole chiave sono rilassatezza, benessere, buonumore. Pace dei sensi e allegria.