6 ingredienti per la skincare che non puoi farti sfuggire

In un mondo dove le novità nel campo della bellezza spuntano quasi quotidianamente, può essere difficile distinguere gli ingredienti effimeri dalle vere e proprie gemme.

Ogni anno spuntano fuori delle novità molto promettenti, specialmente tra le sostanze di origine vegetale, sempre più ricercate da chi cerca prodotti di origine naturale. Basti pensare al cannabidiolo, una molecola che sembra dimostrare ottime potenzialità per la skincare (e per questo ne parleremo più diffusamente nel corso dell’articolo).

E, ammettiamolo, se oggi possiamo parlare di CBD come ingrediente per i prodotti di bellezza lo dobbiamo al graduale sdoganamento di questa sostanza che ne ha permesso l’applicazione in ambiti anche estranei all’estetica perché l’erba legale è diventata famosa proprio per questo per questo: per la sua capacità di attirare l’interesse in tanti ambiti diversi, che si tratti, per l’appunto, di estetica, o di collezionismo o, ancora, di prodotti ornamentali e per la profumazione degli ambienti ecc.

Tornando a noi, in mezzo al mare magnum di ingredienti per la skincare, ci sono alcuni eroi silenziosi che hanno resistito alla prova del tempo e delle tendenze e altri, invece, che hanno fatto capolino solo di recente ritagliandosi un posto di rilievo nel settore dell’estetica, dimostrando di offrire benefici reali e duraturi per la nostra pelle.

Immagina di avere un kit essenziale per la tua routine di bellezza, una sorta di ‘kit di sopravvivenza’ per la skincare. Quali ingredienti dovrebbero esserci?

Ecco una guida ai sei ingredienti imprescindibili per la cura della pelle, quei potenti alleati che ogni appassionata di bellezza dovrebbe conoscere e considerare. Se sei pronto a decifrare il codice segreto per una pelle radiosa, continua a leggere e scopri gli ingredienti che non puoi assolutamente farti sfuggire.

La niacinamide

Si tratta di una forma di vitamina B3 che ha proprietà anti-infiammatorie, anti-ossidanti e sebo-regolatrici.

La niacinamide aiuta a ridurre i rossori, le macchie, i pori dilatati e l’iperpigmentazione, rendendo la pelle più luminosa, uniforme e idratata. Si trova in molti sieri, creme e maschere per il viso, ed è adatta a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.

L’acido ialuronico

È una sostanza che si trova naturalmente nel nostro organismo e che ha la capacità di trattenere l’acqua, garantendo alla pelle un aspetto turgido, elastico e giovane. Con il passare del tempo, però, la produzione di questa sostanza diminuisce e la pelle tende a disidratarsi e a formare rughe.

Per questo motivo, l’acido ialuronico è uno degli ingredienti più ricercati nei prodotti per la skincare, soprattutto in quelli anti-età.

È una sostanza i cui effetti collaterali sono determinati principalmente dalle modalità di somministrazione, e non dalle sue caratteristiche intrinseche, e si può trovare in diverse forme e pesi molecolari, che determinano il suo grado di penetrazione nella pelle e il suo effetto idratante e riempitivo.

Il retinolo

È un derivato della vitamina A che stimola il rinnovamento cellulare e la produzione di collagene ed elastina, due proteine fondamentali per la struttura e la compattezza della pelle.

Il retinolo è uno degli ingredienti più efficaci per contrastare i segni dell’invecchiamento cutaneo, come le rughe, le macchie e la perdita di tono. Si può trovare in diverse concentrazioni e formulazioni, ma va usato con cautela e seguendo le indicazioni del produttore, perché può causare irritazione, sensibilizzazione e fotosensibilità.

Il bakuchiol

È un estratto vegetale che ha una struttura simile al retinolo, ma ha il vantaggio di essere privo dei classici effetti collaterali di quest’ultimo.

Il bakuchiol ha dimostrato di avere proprietà anti-età, anti-infiammatorie e anti-microbiche, riducendo le rughe e le macchie della pelle e migliorandone l’elasticità. Pertanto costituisce una valida alternativa al retinolo per chi ha la pelle sensibile, per chi soffre di particolari intolleranze o per chi cerca un ingrediente naturale ed eco-friendly.

La vitamina C

È un antiossidante che combatte alcuni dei principali responsabili dell’invecchiamento precoce: i radicali liberi. La vitamina C aiuta anche a stimolare la produzione di collagene ed elastina, a schiarire le macchie e a uniformare l’incarnato.

Si può trovare in diversi prodotti per la skincare, come sieri, creme e maschere, ma va scelta con attenzione perché tende a ossidarsi facilmente e a perdere la sua efficacia. Per questo motivo, è meglio optare per prodotti con formulazioni stabili, confezioni opache e dispenser ermetici.

La cannabis

Negli ultimi anni le sostanze contenute nella cannabis, in particolare il cannabidiolo o CBD, hanno fatto la loro comparsa nel settore della skincare.

Quest’ultimo componente non psicoattivo della pianta presenta una serie di potenziali benefici per la salute della pelle essendo noto per le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, che possono aiutare a lenire la pelle infiammata e a proteggerla dai danni causati dai radicali liberi. Inoltre, il CBD può aiutare a regolare la produzione di sebo, rendendolo un potenziale aiuto per chi soffre di acne o di pelle grassa.

Molti marchi di skincare hanno iniziato a includere il CBD nei loro prodotti, da sieri a creme, a maschere e oli. Anche se la ricerca sugli effetti di questa sostanza è ancora in corso, i primi risultati sembrano promettenti, rendendola una delle ultime tendenze da seguire nel mondo della skincare.

In conclusione

Viviamo in un’epoca entusiasmante per la skincare, con nuovi ingredienti e tendenze che emergono costantemente, promettendo di trasformare e migliorare la salute e l’aspetto della nostra pelle.

La niacinamide, l’acido ialuronico, il retinolo, il bakuchiol, la vitamina C e il CBD sono solo alcuni degli innovativi componenti che stanno rivoluzionando il settore. Questi ingredienti, presenti in una varietà di prodotti per la skincare, offrono benefici specifici e mirati per diversi problemi cutanei, dall’anti-invecchiamento all’infiammazione.

Ma ricordate: ogni pelle è unica e ciò che funziona per una persona potrebbe non funzionare per un’altra. Ecco perché è essenziale consultare sempre un esperto prima di introdurre nuovi ingredienti nel vostro regime di cura della pelle.

Mantenete la curiosità, sperimentate con cautela e godetevi il viaggio verso una pelle più sana e luminosa.