La cellulite? È donna. Certo, ne soffrono anche gli uomini, ma è soprattutto l’universo femminile a doverci fare i conti. Per fortuna, i rimedi non mancano e tra i tanti prodotti a disposizione sono sempre di più quelli che si prendono cura non solo delle persone, ma anche dell’ambiente e degli animali.





Se pure voi siete alle prese con smagliature e pelle a buccia d’arancia e avete un’anima green e cruelty free, ecco una selezione di cosmetici naturali anticellulite da non perdere!

Cos’è la cellulite e come combatterla

La cellulite consiste in una alterazione del tessuto adiposo sottocutaneo, che perde il suo aspetto uniforme e compatto e presenta “cuscinetti” e veri e propri “buchi”. La causa è un ristagno di liquidi tra le cellule, dovuto alla cattiva circolazione venosa e linfatica. I fattori scatenanti sono diversi. Predisposizione genetica, disturbi del metabolismo e scompensi ormonali sono alcuni, ai quali vanno aggiunti alimentazione scorretta, vita sedentaria e postura sbagliata (per esempio, le gambe accavallate), abiti stretti, scarpe con il tacco molto alto e che costringono i piedi, stress, fumo, dimagrimento rapido e sovrappreso.

Nei casi più gravi, è consigliabile rivolgersi a uno specialista per ricevere una cura adeguata e valutare l’eventualità di trattamenti medici e chirurgici. Più in generale, per contrastare la cellulite è indicato avere alcune attenzioni per l’alimentazione (per esempio, eliminando cibi e abitudini che favoriscono l’accumulo di grassi e il ristagno di liquidi e causano la stipsi), fare attività fisica, ridurre o abolire il consumo di alcool e il fumo, scegliere abiti e scarpe confortevoli e correggere eventuali difetti di postura. Inoltre, è utile fare uso di prodotti topici appositamente studiati per ridurre gli inestetismi causati da buccia d’arancia e smagliature.

Cosmetici naturali anticellulite

La natura è un prezioso alleato di bellezza delle donne e non fa mancare il suo aiuto neppure nella lotta alla cellulite. Tra gli elementi più efficaci ci sono la caffeina, che ha una spiccata attività lipolitica, e l’escina e l’ederina (estratte da ippocastano ed edera), che contrastano l’insorgenza di edemi e rinforzano i capillari, migliorando il microcircolo. Anche il pungitopo o rusco e la centella (che aumenta l’elasticità delle pareti vascolari) trovano ampio impiego nella fitocosmesi, così come l’alga nota come il nome di quercia marina (Fucus vesiculosus) e diversi oli essenziali.

Per contrastare gli inestetismi della pelle causati dalla cellulite, potete provare Duo Olio e Acqua Gambe Leggere Bio L’Or Rose di Melvita, che stimola il microcircolo facendo sparire la sensazione di gambe pesanti, e Gazelle Sculpting Fluid di Douces Angevines, che utilizza i principi attivi dell’edera e del rosmarino per promuovere l’elasticità della pelle e rinforzare i tessuti. Contro l’effetto buccia d’arancia sono efficaci anche Gimme Smooth! Lotion di Indemne, la crema gel Fito Cellulite di Fitoben a base di edera, caffeina, rusco, ippocastano e centella e la crema rimodellante della linea Mediterranean Secret di Evegreen Life, che sfrutta l’azione integrata dell’infuso di foglie di ulivo OLIVUM®, della caffeina e dell’olio di argan e di mandorle dolci.

Tra i cosmetici naturali per la cellulite ci sono anche la Crema Termica 90/60/90 e la Crema Anticellulite 90/60/90 Ice di Alkemilla, che utilizzano l’azione drenante, lipolitica e rassodante di principi attivi che esercitano un effetto caldo e freddo.

Photo cover credits: Josep M Suria @nensuria on Freepik