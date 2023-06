Come truccarsi per il primo appuntamento

Scopri come truccarsi per un primo appuntamento indimenticabile!

È arrivato il momento: vi siete incontrati, vi siete piaciuti e adesso vi siete finalmente dati un appuntamento. Il primo. Hai già scelto cosa indossare ma adesso sei in difficoltà con il make-up perché vuoi essere bellissima ma non vuoi stravolgerti la faccia.

Un make-up romantico dai toni in armonia è il trucco per il primo appuntamento che fa al caso tuo, che ti permetta di non abbandonare il tuo stile ma che sia comunque ricercato e ben fatto.

Trucco per il primo appuntamento: la base

Il make-up primo appuntamento richiede una base perfetta. Dopo aver steso il primer, quindi, distribuisci sul viso una BB Cream o un fondotinta, ma soprattutto quest’ultimo fai attenzione a sceglierlo del colore giusto e della tipologia adatta per la tua pelle. La tonalità del fondotinta non si indovina, ma va identificata provandolo sul collo e alla luce naturale. Se non trovi quello identico al colore del tuo incarnato, acquistane uno che sia al massimo mezzo tono più chiaro e mai più scuro. Per ciò che riguarda la consistenza del fondotinta, se hai la pelle grassa prendine uno in polvere o fluido ma effetto mat, se invece hai la pelle secca opta per un fondotinta cremoso e idratante. Infine ricordati di stenderlo usando un pennello kabuki o una spugnetta umida per evitare l’effetto mascherone.

Deborah Milano Formula Pura Terra&Fard Bio in Medium (Rosa/Marrone) €14,50 su amazon.it

Sfuma poi il correttore sulle imperfezioni più evidenti e poi passa al blush da scegliere rosato se hai un sottotono freddo o pescato se invece la tua pelle ha un sottotono caldo. Se hai il viso allungato, applica il fard sfumandolo con attenzione al centro delle guance; se il tuo volto è tondo forma una C che vada dagli zigomi alle tempie; se infine hai il viso ovale distribuiscilo tranquillamente su guance, zigomi e tempie. Infine se ami l’illuminante fai attenzione non esagerare e ricerca un effetto luminoso ma delicato.

Trucco per il primo appuntamento: gli occhi

Dopo la base, è il momento di pensare agli occhi. Se l’appuntamento è di giorno, scegli un grande classico come lo smokey eyes ma in toni pastello come il rosa e il pesca, o ancora nuance come il marrone e il grigio ma nella loro versione matte. Se invece tu e il tuo lui vi vedrete di sera potrai osare un trucco più stravagante e colorato.

Too Faced Italian Spritz Eye Shadow Palette €52 su sephora.it

Per uno sguardo da cerbiatta, però, il vero indispensabile è il mascara. Se hai le ciglia corte avrai necessità di uno scovolino sottile in setole naturali o in silicone, mentre se hai ciglia corte e diritte avrai bisogno di un applicatore a pettine in fibre sintetiche.

Per ciglia sottili l’ideale è uno spazzolino a cono o a clessidra, mentre con le ciglia spioventi ti servirà un mascara con lo scovolino curvo in setole naturali e un buon piegaciglia. Ricordati che per un effetto indimenticabile il mascara si applica partendo dalla base e procedendo verso la punta delle ciglia con un movimento a zig-zag.

Trucco per il primo appuntamento: le labbra

E infine il più grosso dei grattacapi: il rossetto del primo appuntamento. Perché sì, vuoi avere labbra da baciare, ma è certo che lasciare macchie su bicchieri, tovaglioli o sul collo della sua camicia non corrisponde alla tua idea di serata romantica.

Max Factor Lipfinity Velvet in Satin Berry su amazon.it

Per questo motivo l’ideale è scegliere tinte labbra o rossetti a lunga durata, l’importante è che siano ben pigmentati per regalarti la più bella delle bocche. Per quanto riguarda il colore, invece, dipende dalla tua carnagione e da quello che hai deciso di indossare.

In linea di massima, se hai truccato molto gli occhi tieniti leggera con il lipstick e indossa un rosa o un nude. Se invece hai optato per ombretti dai colori soft osa pure rosso, prugna e borgogna. Infine se preferisci lasciare le labbra al naturale scegli un burro cacao o un lip balm colorato.

Cover photo by marymarkevich on Freepik