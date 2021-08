La dieta Exante da 1200 calorie: recensioni e prodotti

Hai mai sentito parlare della Dieta Exante? Scopriamo insieme di cosa si tratta, i prodotti, e le recensioni.

La Dieta Exante è una dieta proposta da un’azienda che vende prodotti quali integratori e sostitutivi dei pasti.

L’azienda Exante ha creato quindi un programma di 28 giorni per persone (sane) che vogliono perdere peso con una dieta ipocalorica di 1200 calorie.

Con la dieta Exante quanto peso si perde? Il pacchetto di 4 settimane è pensato per una donna che in un mese ha l’intenzione di perdere circa 4 chili.

Per situazioni con maggiore sovrappreso Exante consiglia pacchetti fino a 8 settimane.

Per l’acquisto dei prodotti per tutta la durata della dieta, il costo ammonta orientativamente intorno ai cento euro.

I pasti che non vengono sostituiti dai loro prodotti secondo il programma, sono comunque consigliati dall’azienda attraverso indicazioni molto semplici.

Ecco gli obiettivi del percorso:

perdere i chili in eccesso , senza diminuire la massa muscolare e senza rinunciare al buon sapore del cibo.

, senza diminuire la massa muscolare e senza rinunciare al buon sapore del cibo. mantenere il peso e la forma fisica , senza aumentare la massa grassa.

, senza aumentare la massa grassa. tenere sotto controllo il Diabete Mellito di Tipo 2.

Prodotti

I prodotti dell’azienda e quindi quelli da utilizzare nella dieta Exante sono i seguenti:

Frullati : contenenti soia, cereali come l’avena, proteine del siero di latte, carboidrati. Tra gli addensanti contengono anche fibre, coloranti e aromi naturali e vitamine.

: contenenti soia, cereali come l’avena, proteine del siero di latte, carboidrati. Tra gli addensanti contengono anche fibre, coloranti e aromi naturali e vitamine. Zuppe : contenenti proteine della soia e del latte, fibre, vitamine e minerali.

: contenenti proteine della soia e del latte, fibre, vitamine e minerali. Barrette : contenenti maggiormente proteine della soia e del latte, vitamine, sali minerali, farine integrali.

: contenenti maggiormente proteine della soia e del latte, vitamine, sali minerali, farine integrali. Snack: mousse, snack, dolcetti.

Ogni prodotto contiene circa 200 calorie.

Il pacchetto di prodotti puoi personalizzarlo a tuo modo secondo i tuoi gusti.

Ogni prodotto è comodo da mangiare al momento o semplice da preparare, ovunque ti trovi.

I prodotti sono ipocalorici, salutari, nutrienti, proteici, appagano tutte le tue voglie e ti saziano a lungo senza farti provare la sensazione di ‘pesantezza’.

Un’altro vantaggio? I prodotti sono piccoli e puoi portarli con te comodamente nella tua borsa, a lavoro, in viaggio o nella tasca.

Recensioni

La dieta Exante sembra aver risolto problemi di molte persone rendendole più felici e più sicure di loro stesse, a loro agio nel loro corpo.

Perchè scegliere la dieta Exante?

Può sostituire un pasto per il controllo o la perdita di peso Ha un profilo nutrizionale e aminoacidico completo, sano e ipocalorico Contiene 27 tra vitamine e minerali, per almeno 1/3 delle esigenze minime quotidiane Pronto subito o in una manciata di minuti Super gustoso! Scegli i tuoi preferiti tra i tanti gusti offerti! Sazia a lungo grazie alle fibre che apporta È Super Conveniente Lo Shaker Exante da 500 ml senza BPA e lavabile in lavastoviglie è in omaggio con l’acquisto di un pacchetto Exante

La dieta Exante aiuta anche chi:

E’ spesso fuori casa.

Ha poca voglia o poco tempo di cucinare.

Vuole gestire in modo intelligente gli attacchi di fame.

Prima di prendere qualsiasi tipo di decisione è opportuno consultare il proprio medico per esser certi di decidere in sicurezza e per il bene del proprio corpo.

Image from: pexels.com