Come tenere lontane le cimici dalla camera da letto con il nastro biadesivo

Anche se è ancora pieno inverno e la bella stagione sembra lontana, in realtà manca meno di quanto si creda. Solo qualche settimana e le temperature riprenderanno a salire, il clima sarà più temperato, le giornate si allungheranno, e andare in giro sarà più gradevole.

Con l’arrivo della primavera la natura si sveglia e si è invogliati a stare più all’aria aperta, indossare indumenti più leggeri e colorati, aprire di più le finestre, per fare entrare quel piacevole profumo e l’aria gradevole che si respira fuori. Quando si tengono le finestre aperte a lungo, però, durante la bella stagione, c’è il rischio che in casa non entrino solo aria e luce, ma anche sgradevoli insetti.

Quando le temperature si alzano, l’ambiente esterno si popola, infatti, di mosche, moscerini, zanzare, vespe e non ultime le cimici. Questi piccoli insetti verdi, dalla corazza dura e dall’odore sgradevole, che emanano quando vengono disturbate, possono rappresentare una vera minaccia per la qualità della vita domestica, proprio perché ritenute infestanti e in grado di rendere maleodoranti gli ambienti.

Si tratta, in realtà di insetti innocui, che non danneggiano l’uomo, ma sono comunque fastidiosi. Questi possono intrufolarsi in casa passando da qualunque fessura, in modo particolare nelle zone in cui c’è molto verde e un’alta presenza di insetti.

Esistono diversi modi per impedire loro di infestare le case e ritrovarli ovunque, incluso nel letto. Tra questi, il meno conosciuto, è forse l’impiego dello scotch biadesivo.

Scopriamo allora come prevenire un’infestazione da cimici.

Come fare per limitare l’ingresso di cimici in casa

Le cimici, come le formiche, gli scarafaggi e i moscerini sono insetti infestanti. Questo vuol dire che tendono a riprodursi molto velocemente e in grande quantità, per cui, se in casa entrano più esemplari o, peggio ancora, nidificano, c’è il rischio di ritrovarsele davvero ovunque, dalla cucina, al bagno, dalla camera da letto fino alla lavanderia. Una sensazione senza dubbio sgradevole, non solo per l’odore che emanano, quanto anche per il disgusto che provocano in chi deve condividere la propria abitazione con loro.

Ecco, dunque, che si possono adottare una serie di accorgimenti per limitare la loro permanenza in casa o impedirne l’ingresso, senza impiegare pericolosi veleni o minare la loro integrità.

In primo luogo, si dovrebbe cercare di sigillare il più possibile le fessure di ingresso. Silicone, stucco per pareti, zanzariere e reti protettive sono tutte opzioni da valutare per limitare il più possibile gli spazi attraverso cui questi fastidiosi insetti possono penetrare.

In secondo luogo, una pulizia attenta e frequente, senza dubbio, servirà a individuarli prima possibile ed evitare che possano nascondersi e nidificare in casa.

Il terzo metodo prevede l’impiego di uno strumento molto diffuse nelle case di tutti, il rotolo biadesivo.

In che modo utilizzare il nastro biadesivo

Le cimici, anche se hanno la capacità di raggiungere posizioni molto elevate, in realtà non volano. Si spostano quindi sulle superfici.

Per questa ragione, un ottimo metodo per limitare il loro ingresso in casa o, quantomeno, per evitare che possano infestare letti, credenze e cesti della biancheria è usare il nastro biadesivo forte. Questo, infatti, se posizionato strategicamente, impedirà il passaggio delle cimici che, invece, resteranno attaccate al nastro e potranno essere rimosse facilmente.

Per questa ragione si può ad esempio rivestire le gambe del letto, gli infissi, perimetrare le pareti del cesto della biancheria o disporlo lungo la credenza, proprio per evitare il loro accesso nelle aree più delicate di casa.