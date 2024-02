Un Faro di Innovazione: Il Discover Boating Miami International Boat Show 

Il palcoscenico mondiale della nautica ha brillato recentemente a Miami, dove l’innovazione, la comunità e la sostenibilità hanno trovato una sinergia perfetta al Miami International Boat Show. Questo evento di punta prodotto da Informa Market, che si è svolto in sei location iconiche tra Miami e Miami Beach, ha riaffermato la sua posizione di leader nel settore nautico, attirando appassionati e professionisti da ogni angolo del globo.

Record di Affluenza e Impatto Economico

L’edizione 2024 ha registrato numeri da record, con la partecipazione di visitatori provenienti da oltre 35 paesi. L’evento ha generato un impatto economico notevole per lo stato della Florida, stimato in 1,34 miliardi di dollari, dimostrando l’importanza vitale del salone per l’economia locale e per l’industria nautica a livello mondiale.

Vetrina dell’Eccellenza e Innovazione

Il salone ha brillato per la sua capacità di presentare novità rivoluzionarie, tra cui spicca il debutto del primo motore fuoribordo a combustione d’idrogeno di Yamaha Motor Corporation U.S.A., evidenziando l’impegno dell’industria verso soluzioni sostenibili al fine di implementare nuove tecnologie per la riduzione delle emissioni di carbonio nell’atmosfera. La manifestazione ha anche offerto numerose opportunità di apprendimento, con una vasta gamma di workshop e sessioni informative grazie all’evento Propelling our Future che ha orientato l’esperienza dei partecipanti verso il concetto di “carbon neutrality”.

Impegno per il Futuro della Nautica

Il salone ha dimostrato dunque un forte impegno nei confronti delle future generazioni, collaborando con iniziative volte a promuovere la passione per la nautica tra i giovani. Questo sforzo congiunto tra organizzatori ed enti del settore riflette la visione di un futuro della nautica inclusivo e sostenibile.

Testimonianze dagli esperti del settore

Le parole di figure di spicco come Andrew Doole, Presidente di U.S. Boat Shows con Informa Market e Paul Flannery, Chief Operating Officer dell’International Yacht Brokers Association, hanno evidenziato l’entusiasmo e il successo dell’evento, sottolineando l’importanza del salone come punto d’incontro internazionale per gli appassionati di nautica, non solo per mostrare le ultime imbarcazioni e tecnologie ma anche per alimentare il dibattito sulle mutevoli preferenze dei consumatori e sulle tendenze del mercato.

Charles Cashman, Chief Revenue Officer di MarineMax, leader mondiale nel commercio di imbarcazioni di diporto e yacht, ha inoltre sottolineato le eccezionali prestazioni dei team di vendita e la soddisfazione dei clienti nelle varie location, soprattutto al Miami Beach Convention Center e al One Herald Plaza, confermando il livello eccellente dell’edizione di quest’anno.

Anche Frank Hugelmeyer, Presidente e CEO del National Marine Manufacturers Association (NMMA), ha confermato il suo entusiasmo per le performance del Miami International Boat Show 2024 affermando che è stato un punto di riferimento per ammirare alcune delle tecnologie marine di futura generazione e centinaia di nuove imbarcazioni. La possibilità di raggiungere risultati sfidanti ad ogni edizione ha reso orgogliosi gli espositori, incentivati a presentare anno dopo anno proposte sempre più vantaggiose.

Prospettive Future

Con l’edizione 2024 conclusasi con grande successo, tutti gli occhi sono già puntati all’edizione del Discover Boating Miami International Boat Show 2025, che si terrà dal 12 al 16 febbraio prossimo e che promette di essere un altro capitolo indimenticabile nel mondo della nautica.

photo courtesy by: Avoq