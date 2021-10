Chi è nato oggi 20 ottobre: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi ci sono personalità italiane e straniere che hanno costruito la loro carriera davanti la macchina da presa, ma anche qualcuno che è diventato celebre sulle passerelle. Stiamo parlando della supermodella di origine sudafricana Candice Swanepoel, nata nel 1988 e diventata con gli anni uno dei volti più rappresentativi tra gli Angeli di Victoria’s Secret. Scoperta a 15 anni da un talent scout mentre si trovava al mercato delle pulci della città di Durban, a 16 è già il volto di Fornarina e Top Shop e, da quel momento, è stata testimonial e a sfilato per i marchi più importanti del beauty e del fashion. Ha due figli, Anacã e Ariel.

Tra le celebrities che fanno il compleanno il 20 ottobre c’è anche Viggo Mortensen, attore nato a New York nel 1958 e famoso soprattutto per i ruoli di Nikolai nel film La promessa dell’assassino e di Aragorn nella trilogia cinematografica del Signore degli Anelli. Per la prima di queste pellicole ha ricevuto una nomination agli Oscar seguita poi da altre due per Captain Fantastic e Green Book. Altri film da ricordare sono A History of Violence del 2005 e A Dangerous Method, uscito nel 2011.

Spegne le candeline oggi anche Luigi Lo Cascio, attore e regista di cinema e teatro nato a Palermo nel 1967. Diplomato nel 1992 all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, ha vinto il David di Donatello nel 2000 per l’interpretazione di Peppino Impastato nel film I cento passi, diretto da Marco Tullio Giordana. Il regista milanese lo vuole di nuovo tre anni dopo per La meglio gioventù, e anche questa volta arrivano i premi, nello specifico i Nastri d’argento. Nel 2001 vince la Coppa Volpi con Luce dei miei occhi e nel 2020 si porta a casa un altro David come miglior attore non protagonista de Il traditore di Marco Bellocchio.

Cover photo designed by Freepik