Come scegliere l’auto per la propria azienda

Quando un’azienda cerca del personale lo fa selezionando delle caratteristiche da ricercare, spesso tracciando dei profili accurati così da poter identificare le risorse migliori da inserire nel proprio organico. E se un processo simile fosse utilizzato anche per selezionare le auto aziendali? Non sono anch’esse fondamentali per un’azienda?

Esistono molte auto, ciascuna con delle caratteristiche che si possono abbinare perfettamente a un determinato contesto in azienda: scegli qui quella che potrebbe essere l’auto perfetta per la tua azienda!

I veicoli aziendali e la loro importanza

Ogni azienda ha una propria identità: potrebbe sembrare banale, ma chiunque ne possiede una sa bene che questo è molto importante. Nell’identità aziendale è racchiuso tutto ciò che l’azienda rappresenta, che vuole diventare, gli obbiettivi che desidera raggiungere e non ultima l’immagine che trasmette agli altri.

Dovendo badare a molteplici aspetti, spesso scegliere le giuste auto aziendali sembra una questione meramente legata ai costi, quando in realtà è possibile effettuare una scelta più commisurata alle proprie esigenze.

Bisognerebbe inizialmente porsi una semplice domanda: di che auto ho bisogno? Sì, indubbiamente le necessità legate all’utilizzo sono il primo fattore da considerare. Coloro che abbisognano di auto per dei venditori che devono passare di città in città, ad esempio, potrebbero preferire un’auto con una buona tenuta su strada e un’ampia capacità di limitare il consumo di carburante. Un’azienda che opera solo all’interno della stessa città in cui è collocata potrebbe invece prediligere un’auto compatta adatta a muoversi in un ambiente urbano.

Insomma, il primo punto da considerare per le auto aziendali è sempre legato alle necessità dell’azienda! Scegliere seguendo principalmente questo criterio permette difatti di ottenere un veicolo capace di soddisfare queste esigenze nella maniera più ottimale.

I principali metodi d’acquisto

Acquistare auto aziendali è pur sempre un costo, per tanto è bene vagliare quali possono essere i metodi d’acquisto. Una volta trovata l’auto più adatta alle proprie esigenze, si può procedere tendenzialmente in due modi.

L’azienda può in primo luogo acquistare direttamente il veicolo ammortizzandone i costi tramite la detrazione dell’IVA, oppure può scegliere di utilizzare il leasing auto aziendale.

Il leasing altro non è che un contratto che viene stipulato in modo da ottenere in prestito un’auto per la propria azienda pagando una cifra con cadenza regolare, molto spesso mensile, così da diluire il costo nel tempo. Anche quest’opzione di pagamento potrebbe presentare la possibilità di detrazione a seconda delle casistiche.

L’uso dell’auto aziendale

L’auto aziendale è un bene che può essere utilizzato in modi diversi all’interno e perfino all’esterno dell’ottica aziendale. Indubbiamente il primo uso di questi veicoli è lavorativo, ma esistono anche dei casi diversi.

Un datore di lavoro può scegliere come gestire le auto aziendali, può difatti anche concedere uno di questi veicoli adibendolo a uso privato per un lavoratore. In questo caso il lavoratore percepirà un benefit da utilizzare all’esterno dell’ambito lavorativo.

Esiste poi il concetto di auto aziendale a uso promiscuo, ovvero quando viene concessa sia per l’uso privato che utilizzata a scopo lavorativo.