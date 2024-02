Miami International Boat Show 2024

Preparati per l’evento nautico dell’anno: il Boat Show di Miami 2024, organizzato da Informa Markets, l’Associazione Nazionale dei Produttori di Imbarcazioni (NMMA) e l’Associazione Internazionale dei Broker di Yacht (IYBA). Questo spettacolare evento si svolgerà in sei iconiche location di Miami e Miami Beach nel fine settimana del President’s Day, dal 14 al 18 febbraio 2024.

Sostenibilità e Innovazione

L’edizione 2024 di MIBS si distingue come la prima a utilizzare esclusivamente energia rinnovabile, promettendo una vetrina estensiva delle ultime novità e esperienze nautiche.

Esposizioni e Location Iconiche

Centro Convegni di Miami Beach

Questo luogo ospiterà una vasta gamma di imbarcazioni fino a 49 piedi, presentando le ultime innovazioni in termini di motori, accessori marini ed elettronica. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire le ultime tendenze nel design delle barche, tecnologie avanzate e gadget indispensabili per ogni appassionato di nautica.

Herald Plaza

Herald Plaza diventerà il palcoscenico per imbarcazioni più grandi e yacht a motore, con modelli che variano dai 50 ai 125 piedi. Questa area esclusiva offrirà ai visitatori un’occhiata da vicino all’eleganza e alla potenza degli yacht di lusso, evidenziando il meglio in termini di design, comfort e innovazione tecnologica.

Venetian Marina

La Marina Venetian sarà il punto di riferimento per le prove in mare, permettendo ai visitatori di testare direttamente le prestazioni e la maneggevolezza delle imbarcazioni. Sarà un’occasione unica per vivere l’esperienza di navigazione e valutare personalmente le imbarcazioni e i motori in esposizione.

Museum Park Marina

Dedicata agli appassionati della vela, questa location offrirà una panoramica completa sul mondo delle barche a vela, catamarani e gli accessori correlati. Gli esperti e i neofiti della vela troveranno qui tutto il necessario per esplorare o approfondire la loro passione per la navigazione a vela.

Yacht Haven Grande Miami

Il fiore all’occhiello dell’evento, Yacht Haven Grande Miami, ospiterà Superyacht Miami, presentando una selezione esclusiva degli yacht più grandi e lussuosi. Questo segmento dell’esposizione offrirà un’esperienza indimenticabile, con la possibilità di ammirare da vicino la grandezza e il lusso dei superyacht.

Esperienze Eccezionali

AquaZone di Nautical Ventures

Un’area dinamica e interattiva dove gli appassionati di sport acquatici e novità marine possono vivere esperienze emozionanti. Dalle dimostrazioni di jetpack ad acquascooter, l’AquaZone offrirà dimostrazioni continue e la possibilità di testare i prodotti più innovativi nel campo degli sport acquatici.

Fred’s Shed Interactive Learning Center

Questo spazio dedicato offrirà seminari gratuiti e dimostrazioni pratiche per risolvere problemi comuni legati alla manutenzione di barche e motori. Gli esperti condivideranno consigli, trucchi e competenze pratiche per aiutare sia i neofiti che i veterani del mare a prendersi cura delle proprie imbarcazioni.

Seminari Educativi

Una serie di presentazioni interattive e workshop educativi arricchiranno l’esperienza dei visitatori, con un focus particolare sui giovani marinai. Le cliniche di pesca per bambini, ad esempio, offriranno lezioni pratiche su tecniche e strategie di pesca, oltre a presentare una vasta gamma di specie ittiche.

Esperienza Culinaria

Il Salone sarà anche un’occasione per esplorare un mondo di sapori, con proposte gastronomiche di livello mondiale e cocktail innovativi. I partner dell’evento, tra cui Stella Artois, Goslings e Diageo, garantiranno un’offerta culinaria di alta qualità, accompagnata da viste spettacolari.

Superyacht Miami

Un’area dedicata ai superyacht più lussuosi, con accesso tramite servizio di tender acquatico incluso nel biglietto VIP, ospiterà per questa edizione 2024 due dei più grandi vascelli del Miami Boat Show ovvero il Marguerite dell’armatore tedesco Lürssen di 61 metri con interni realizzati da Andrew Winch e Victorious di Akyacht entrambi testimoni dell’ultima frontiera del lusso nel campo nautico. Quest’ultimo, stimato all’incredibile cifra di 125 Milioni di euro, misura 85 metri ed è valorizzato dalla collaborazione di Michael Leach Design e H2 Yacht Design.

Biglietteria

Sono disponibili diverse opzioni di biglietti per accedere all’evento, inclusi ingressi generali e anteprime Prime Time, con prezzi speciali per adulti, bambini e militari.

Se volete vivere un’esperienza esclusiva che offre viste impareggiabili sullo skyline della Magic City, un bar premium, cibo gourmet e accesso al Superyacht Miami è consigliabile acquistare il Windward VIP pass.

photo courtesy by: Avoq