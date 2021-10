Gioco d’azzardo online: quali sono i rischi?

Il gioco d’azzardo online è divertente ed eccitante, ma può comportare dei rischi. Quali sono? E come fare per evitarli?

Il gioco d’azzardo online è molto comune nel mondo digitale di oggi. Il gioco d’azzardo online è di facile accesso comodamente da casa o dall’ufficio. Puoi anche giocare in modo anonimo, dove nessuno può vederti. Questo ti permette di ricreare l’emozione dei giochi da casinò tradizionali.

Il gioco d’azzardo online è proprio come il gioco d’azzardo tradizionale. Può comportare gravi rischi per i giocatori d’azzardo. Il gioco d’azzardo online presenta rischi unici che non sono presenti nel gioco d’azzardo tradizionale. Questi rischi sono discussi di seguito.

Statistiche e fatti sul gioco d’azzardo online

InterCasino è stato il primo casinò online a essere lanciato nell’agosto 1996. È stato fondato ad Antigua. Il casinò online presentava 18 giochi. Ora ci sono migliaia e migliaia di siti di gioco d’azzardo online e giochi su cui puoi giocare e scommettere. I ricavi totali dei casinò online sono aumentati costantemente negli ultimi dieci anni, passando da 12 miliardi di dollari nel 2005, a 15,2 miliardi nel 2006 e 29,3 miliardi di dollari nel 2010.

I casinò online non sono stati spesso associati ai casinò terrestri in passato perché non volevano che i loro tradizionali flussi di entrate andassero persi a causa del gioco d’azzardo online. Questa tendenza sta cambiando, tuttavia, poiché i casinò online stanno diventando un flusso di entrate per i casinò tradizionali.

Molti giovani adulti e adolescenti giocano su siti di gioco d’azzardo Internet gratuiti. La ricerca ha dimostrato che il gioco d’azzardo online è più popolare tra i giovani. Si ritiene che circa il 4% degli adolescenti abbia un problema con il gioco d’azzardo e che il 20% dei giocatori d’azzardo online siano giocatori abituali.

I giocatori d’azzardo online giocano a proprio rischio. Non ci sono garanzie di rimborso e i controlli di verifica dell’età possono spesso essere lassisti. È facile per i giocatori d’azzardo regolari e per altre parti interessate accedere ai siti web di gioco d’azzardo online e piazzare scommesse con soldi veri.

I rischi unici del gioco d’azzardo online

Un giocatore abituale può accedere facilmente a un sito di gioco d’azzardo online. Tutto quello che deve fare è accedere a un computer o dispositivo mobile, accedere al sito e approvare il metodo di pagamento. Quindi, possono iniziare a scommettere e giocare. Questo è possibile in qualsiasi momento. È difficile per gli altri rilevare e dimostrare che il giocatore gioca regolarmente. Le persone sarebbero più propensi a notare se il giocatore frequenta il casinò per giocare.

Il gioco d’azzardo online crea più dipendenza rispetto al gioco d’azzardo tradizionale grazie alla sua facilità di accesso. Il gioco d’azzardo online può essere un ottimo modo per ridurre o eliminare la dipendenza dal gioco d’azzardo. Il gioco d’azzardo online è possibile con un semplice dispositivo dotato di connessione Internet e si può accedere a giochi come roulette e altro.

Non si tratta solo di gioco d’azzardo, ma anche di altri usi come ricerca, lavoro, comunicazione con amici e familiari o social media. È quasi impossibile svolgere le attività quotidiane nel mondo connesso di oggi senza un computer/laptop, smartphone/tablet o entrambi. I casinò online creano dipendenza per i giocatori d’azzardo tanto quanto i casinò tradizionali.

L’accesso online è facile anche al proprio conto PayPal e bancario. Se desidera finanziare un conto di gioco online, è sufficiente accedere al conto PayPal o al conto bancario e trasferire i fondi sul conto di gioco.

I casinò online sono illegali nella maggior parte dei paesi, ma spesso non sono ben regolamentati. È quindi difficile determinare chi gestisce effettivamente l’attività e se le probabilità di vincita sono accurate. Inoltre, l’azione legale non è possibile nel caso in cui un giocatore venga defraudato di eventuali vincite o scommesse.

Suggerimenti affidabili per il gioco d’azzardo online

I giocatori d’azzardo che vogliono giocare ma non perdere tutti i loro soldi devono seguire alcune linee guida prima di poter iniziare. Devono prima stabilire un limite su quanto perderanno.

Dovresti anche stabilire un limite su quanto perderanno e una data di interruzione se superano tale importo. Saranno in grado di mantenere le loro vincite e di non perderle se giocano. I giocatori devono anche stabilire un limite di tempo e mantenerlo entro limiti ragionevoli. È importante che i giocatori siano disposti a prendersi delle pause per evitare di essere tentati di giocare e scommettere su un casinò online.

Il software può essere utilizzato per impedire a un giocatore di accedere a tutti i siti di gioco d’azzardo online. Per impedire al giocatore di accedere ai siti di gioco online, qualcun altro deve impostare la password.

Questi suggerimenti ti aiuteranno a gestire meglio i rischi associati al gioco online e a divertirti di più.