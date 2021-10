Amazon Black Friday 2021: le date ufficiali

24 ore di offerte imperdibili. Stiamo parlando del Black Friday, in arrivo il 26 novembre 2021. Scopri come prepararti al meglio!

Come ogni anno torna su Amazon il Black Friday, che si terrà il 26 novembre 2021 e avrà la durata limitata di 24 ore di offerte a tempo, durante le quali sarà possibile fare affari pazzeschi per tutte le appassionate di stile e bellezza come noi.

Vi segnaliamo l’evento, con largo anticipo, in modo che possiate segnarvi l’appuntamento in agenda! In questo modo potrete arrivare preparate e senza farvi cogliere dall’ansia da shopping. Il trucco è organizzarsi, creare una lista e cercare di rispettarla. Ricordatevi, le offerte iniziano alle ore 23:59 del 25 novembre e dureranno 24 ore, in cui potrete approfittare di offerte irripetibili no-stop.

Black Friday 2021: è arrivato il momento di fare affari

Il Black Friday 2021 si terrà online il 26 novembre, ovvero il venerdì che in America è solito seguire al Giorno del Ringraziamento. Questa usanza è approdata in Italia da qualche anno, ma le sue origini sono americane Qui le offerte sono però legate principalmente ai negozi fisici. In questa giornata i negozi negli Stati Uniti sono letteralmente presi d’assalto dai clienti, che trascorrono ore in file assurde, pur di accaparrarsi prodotti di marca a prezzi stracciati. Nel resto del mondo, e in Italia, invece il Black Friday è praticamente realizzato unicamente in versione online.

Non dimentichiamoci del Cyber Monday 2021

Tradizionalmente in America, successivamente al Black Friday è solito seguire un’altra giornata di sconti speciali, chiamata Cyber Monday. Inizialmente questa giornata era stata pensata come l’ultimo giorno in cui recuperare prodotti tecnologici a prezzi scontatissimi. Negli ultimi anni però si è affermata l’abitudine di effettuare sconti su tutti i prodotti, digitali e non. Quest’anno il Cyber Monday si terrà il 29 novembre 2021.

Qualche accorgimento per prepararsi al Black Friday 2021

Non sapete ancora cosa comprare durante queste giornate di saldi pazzeschi? Niente paura, noi di Junglam saremo in prima linea per consigliarvi sulle migliori modalità per organizzarvi alla ricerca di prodotti dedicati a stile e bellezza. Pronti a seguire i nostri consigli?

Il passo fondamentale è sicuramente quello di tenere ben controllata la pagina dedicata alle offerte di Amazon e, perché no, attivare tutte le campanelline di notifiche di Prime. Oltre a ciò, è altresì importante tenere un occhio vigile anche alle pagine dedicate alle Offerte del Giorno e alle Offerte Lampo, nelle quali sarà facile imbattersi in promozioni quotidiane che il portale è solito mettere per un periodo limitato e per delle quantità precise di prodotti.

Non sei ancora cliente Prime?

Cosa aspetti? Devi sapere che che qualora tu sia clienti Prime, solo per te Amazon garantisce una sorta di trattamento speciale durante tutto il Black Friday. Questo non solo per i bonus soliti offerti dall’abbonamento, come per esempio la spedizione gratuita per i prodotti spediti da Amazon. Ma anche un vantaggio, cioè l’accesso anticipato alla sezione Offerte Lampo, che è riservata ai clienti Prime. In questo modo sarete in grado di garantirvi un accesso anticipato di 30 minuti rispetto a tutti gli altri clienti non Prime.

Cosa stai aspettando? Il colosso americano ha anche una super conveniente politica di reso offerta, la quale offre un diritto di recesso e rimborso prolungato su tutti gli acquisti effettuati, già dal Prime Day, fino al 31 gennaio 2021!

Tutti i vantaggi per un Black Friday da urlo

I vantaggi elencati sono offerti unicamente ai clienti Prime, se non siete abbonati non avrete la possibilità di aderire a tutti i vantaggi proposti. Inoltre, con l’abbonamento ad Amazon Prime sarete in grado di sfruttare delle spedizioni gratuite e veloci (in città i prodotti arrivano già il giorno dopo), nonché l’accesso anticipato alle Offerte Lampo durante le giornate di sconto come Prime Day, Black Friday e Cyber Monday.

L’abbonamento ha un costo annuale di €36, si può decidere anche di tenerlo solo per un determinato periodo di tempo. In quel caso è sicuramente più conveniente l’abbonamento mensile a €3,99 al mese. Durante tutto il periodo Amazon offre ai suoi clienti la possibilità di disdire dall’abbonamento in ogni momento, o di interrompere il rinnovo. All’interno dell’abbonamento sono inoltre inclusi servizi dedicati come per esempio Amazon Prime Video. Attraverso la piattaforma streaming si possono vedere gratuitamente centinaia di film e serie. Inoltre, è anche disponibile un’applicazione mobile che permette di vedere i propri film preferiti ovunque ed in qualsiasi momento.

Insomma, se ancora non siete stati clienti, il Black Friday può essere un’ottima occasione per sperimentare il favoloso servizio offerto dalla piattaforma!

Cover photo di Anastasia Shuraeva da Pexels