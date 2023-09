Hai una chioma infuocata ma non sai quale make-up è meglio per far risaltare i tuoi colori? Leggi qui per scoprire come truccarsi con i capelli rossi e tutti i segreti per un maquillage perfetto!

Il rosso è un colore deciso e a volte impegnatico quindi, soprattutto quando tinge le nostre chiome, scoprirsi come truccarsi con i capelli rossi può diventare problematico perché si ha sempre paura di esagerare o di sbagliare qualcosa. Che rossetto usare quando abbiamo una testa ramata? E qual è l’ombretto migliore se sfoggiamo toni mogano, ciliegia o magenta?

Come truccarsi se hai i capelli rossi: la base

Ai capelli rossi quasi sempre si accompagna la pelle molto chiara e sensibile che obbliga a una skincare rigorosa e attenta. Per creare una buona base quindi è indispensabile una crema idratante da usare da sola o mescolata al primer viso o al fondotinta.

L’Oréal Paris Glow Mon Amour in Ivory Glow su amazon.it

E a proposito di fondotinta, per scegliere il colore migliore il punto di riferimento da tenere presente è il sottottono che nelle rosse naturali è quasi sempre rosato. Per il finish del fondotinta, ovviamente, a guidare non può essere altro che il gusto personale, ma soprattutto se hai le lentiggini un fondotinta leggero che non le copra o, addirittura, solo un po’ di correttore da distribuire dove occorre potrebbe essere la scelta più idonea.

Meglio non usare, invece, terre o bronzer che potrebbero incupire l’incarnato e preferire un illuminante in crema da picchiettare nei punti strategici. Sulle guance, infine, blush albicocca o pesca per un risultato naturale o rosa per un effetto più intenso.

Come truccare gli occhi con i capelli ramati

Anche in caso di capelli ramati, per scegliere il colore giusto per truccare gli occhi dovrai basarti sulla tonalità delle iridi. Se infatti nel beauty di una rossa non dovrebbe mai mancare un eyeshadow verde, se i tuoi occhia hanno questa stessa sfumatura meglio puntare sul rosso o sul bordeaux intenso.

Too Faced Cosmic Crush Eyeshadow Palette €59 su sephora.it

Con gli occhi azzurri punta sul ton sur ton oppure sui toni del rame e del bronzo, mentre il viola è la nuance top per iridi castane o nocciola che, giocando con i contrasti, potranno puntare anche su ombretti azzurri e blu.

Al di là di queste indicazioni di massima, se hai i capelli rossi starai benissimo anche con il verde oliva, il cannella e il ruggine, cromie che potrai utilizzare, insieme a quelle che abbiamo elencato prima, anche per l’eyeliner in alternativa all’immarcescibile nero che, però, sta meglio quando le chiome sono rosso scuro.

Su ciglia e sopracciglia, infine, tanto mascara nel primo caso e una matita in una tonalità di rosso tenedente al marrone nel secondo eviteranno di farle scomparire perché troppo chiare.

Cosa sta bene alle rosse: le labbra

Anche con i capelli rossi vale la regola generale di mettere in risalto o gli occhi o le labbra. Quindi se ti sei sbizzarrita con uno smokey eyes colorato applica sulla bocca un gloss trasparente o un rossetto delicato, per esempio pesca o rosa.

Rimmel London Lasting Finish Extreme in Thirsty Bae su amazon.it

Se invece hai scelto un make-up occhi basic osa anche un rossetto rosso, a patto di sceglierlo tenendo conto del tuo sottotono: se è caldo, quindi, opta per colori più aranciati come il corallo mentre se è freddo tieniti su tonalità tendenti al viola o al fucsia.

Cover photo di Gabriel Silvério su Unsplash