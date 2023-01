Il termine “flexare” sta diventando sempre più comune nel contesto della cultura giovanile e fa riferimento ad un comportamento di ostentazione nel mostrare pubblicamente il proprio successo, possesso o abilità ai propri amici o ad un pubblico attraverso i canali social o nella vita reale.

Il flexare può assumere molte forme diverse, come mostrare il nuovo telefono di ultima generazione, i nuovi vestiti costosi o le proprie abilità sportive o in altre attività.

Questa parola nel nostro linguaggio è diventata nota dopo esser stata inserita in tante canzoni della musica trap e rap italiana.

Il gruppo della Dark Polo Gang, composto da Tony Effe, Wayne Santana e Dark Pyrex, è stato uno dei primi gruppi trap italiani a diffondere il termine “flexare” attraverso i testi delle canzoni.

Cosa significa Flexare

Flexare è un termine che deriva dalla parola inglese “to flex”, che significa mostrare o esibire.

In pratica quindi, significa esibire o mettere in mostra orgogliosamente le proprie risorse, e/o proprietà, per attirare l’attenzione e mettersi in mostra.

Con questo comportamento si ha la possibilità di vantarsi per l’abbondanza di denaro, proprietà di beni costosi, il successo nella vita privata o nel lavoro, ma anche per la propria forma fisica.

Il termine Flexare sui social media

Il termine Flexare è spesso utilizzato nella comunicazione sui social media dove le persone possono con molta facilità e in pochissimo tempo mostrare i loro successi e/o proprietà.

Molti giovani infatti usano i social media per flexare, condividendo foto e/o video che dimostrano i loro successi, acquisti costosi o viaggi lussuosi.

Questo termine però può anche essere utilizzato nel linguaggio comune al di fuori del social, quando una persona parla esclusivamente dei suoi successi e/o proprietà in una conversazione con amici o colleghi.

Ecco alcuni esempi dell’utilizzo del termine “Flexare”:

“Tutti questi soldi si devono flexare“;

“Amo flexare con la mia nuova macchina“;

“Ho solo voglia di flexare in giro con le mie nuove scarpe“.

Ma dalla parte di chi ascolta, come viene visto tutto questo?

Come viene visto il termine flexare

E’ importante considerare che non tutti vedono il flexare in modo positivo.

Con l’utilizzo del termine “flexare”, molto spesso involontariamente, si trasmette un senso di invidia o desiderio di attirare attenzione per ricevere approvazioni da altre persone e per questo motivo può anche provocare reazioni negative.

Chi parla utilizzando questa parola inoltre può essere visto/a come una persona con mancanza di umiltà e gratitudine verso tutto ciò che la vita offre e può creare in molti casi competizioni “inutili” e confronti costanti tra le altre persone danneggiando anche relazioni.

Il flexare incoraggiando competizione e invidia può essere anche pericoloso tra i giovani, creando stress e pressione sociale e creando una dipendenza dai social media con una conseguente perdita di autenticità nella vita reale.

Il flexare inoltre può aumentare, nei giovani soprattutto, la pressione per conformarsi a certi standard di bellezza o successo e creando insoddisfazione e insicurezza.

In conclusione, il flexare è un comportamento sempre più comune nella cultura giovanile, ma che ha anche conseguenze negative sulla salute mentale e sulla relazione tra i giovani.