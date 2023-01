Cosa significa sognare le lumache

Sognare le lumache è una scena onirica molto frequente in quanto è la rappresentazione della riservatezza, della chiusura e della timidezza. Infatti, questo animale tende a chiudersi nel proprio guscio per potersi difendere dal resto del mondo.

Essendo anche calmo e tranquillo evidenzia tutte le particolarità che può avere una sognatrice o un sognatore in quanto è propria abitudine non agitarsi ed avere un proprio equilibrio. Come per tutti i sogni anche questo in base al contesto il significato può cambiare tutto grazie all’ interpretazione dei sogni.

Perché sogniamo le lumache

In generale, quando si sognano le lumache può accadere in questo periodo per alcuni obiettivi prefissati non si sta mettendo tutto il proprio impegno. Infatti, questo disimpegno non porterà ad avere dei buoni risultati. Il modo migliore è di reagire, lottare e soprattutto sorridere.

Un altro significato che può essere collegato ad esse è la voglia di amare o di essere incinta, infatti, questo animale aumenta le possibilità di fertilità e della riproduzione. Se si possiede un partner questo è il momento opportuno di agire e finalmente di mettere su famiglia.

Sognare lumache con guscio

Se si sognassero delle lumache con il guscio vuol dire che si sta avendo un periodo in cui si ha il bisogno di rimanere da soli senza avere contatti con persone esterne. Questo può dare modo di pensare più a sé stessi e fare un analisi interiore e scoprire cosa si vuole nella propria vita.

Sognare lumache senza guscio

Quando si sognano delle lumache senza guscio il significato è totalmente inverso, infatti, si è sicuri di sé e si ha bisogno di stare con gli altri. In questo periodo i giudizi esterni sono la priorità assoluta nella vita della sognatrice o del sognatore però per questo bisogno che si possiede si è molto più vulnerabili.

Sognare di mangiare lumache

Se si sognasse di mangiare delle lumache vuol dire che le prospettive al livello sociale sono migliori di quanto uno sperava. Infatti, si ha voglia di essere leader di un gruppo, il sentirsi appagato e rispettato da tutto il resto del mondo sociale e familiare.

Sognare di raccogliere lumache

Quando si sogna di raccogliere le lumache significa che è in arrivo una gravidanza molto attesa e voluta. La fortuna cambia in meglio quando si possiede un partner o la persona con la quale si vuole avere un bambino.

Sognare una lumaca che striscia

Se si sognasse una lumaca che striscia vuol dire che esiste nella vita della sognatrice o del sognatore una persona al quanto oppressiva e asfissiante il quale è entrato nella propria vita con l’inganno e con falsità.

Sognare lumache con le corna

Quando si sognano le lumache con le corna questo non ha un significato positivo, infatti, vuol dire che se si possiede un partner sono in arrivo dei tradimenti nell’ambito sentimentale mentre se non si possiede un partner significa che sono in arrivo sempre tradimenti ma da parte di amici.

Sognare lumache che mangiano

Se si sognasse delle lumache che mangiano questo significa che si verrà licenziati dal lavoro.

