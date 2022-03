Oscar 2022: i look più glamour nella notte delle stelle

La guerra in Ucraina e lo scellerato gesto di Will Smith hanno allungato un’ombra scura sugli Oscar 2022. Ma la 94esima notte delle stelle è stata anche molto altro. Spettacolo e intrattenimento e – come sempre, come da tradizione – glamour ed eleganza. Le star hanno sfoggiato look memorabili come non si vedevano da tempo: ecco alcuni dei più belli!

Gli Oscar 2022 dovevano segnare un ritorno in grande stile ai fasti del passato, dopo due anni a basso voltaggio a causa della pandemia. Ma lo spettacolo è stato offuscato prima dalla guerra in Ucraina e poi da Will Smith. Il manrovescio tirato dall’ex “principe di Bel Air” a Chris Rock (colpevole di una battuta infelice sulla moglie dell’attore, Jada Pinkett Smith) è l’episodio per cui passerà alla storia la 94esima edizione della notte delle stelle.

Ed è davvero un peccato. Perché sono altre le ragioni per le quali gli Oscar 2022 dovrebbero essere ricordati. Dalla vittoria di Ariana DeBose, afroamericana e queer, alle statuette conquistate da film di straordinaria bellezza come CODA, Il potere del cane, Belfast e Dune. Fino alla premiazione dello stesso Will Smith (al primo Oscar) per King Richard e della bravissima e bellissima Jessica Chastain per Gli occhi di Tammy Faye.

La 94esima notte delle stelle ha anche reagalato momenti di glamour assoluto. Le star hanno fatto a gara a sfoggiare look memorabili e hanno fatto mostra di un’eleganza e un lusso come non si vedevano da tempo. Menzionare tutti gli outfit più belli non è possibile, ma qui trovate una selezione di quelli che hanno lasciato il segno.

Oscar 2022: gli outfit che hanno lasciato il segno

La giovane e sempre più lanciata Zendaya è arrivata al Dolby Theatre di Los Angeles con un completo di Valentino Haute Couture la cui “somiglianza” con un altro outfit non è passata inosservata ai fashion addicted. La camicia bianca corta e la gonna lunga color argento sono sembrati a molti un omaggio al look sfoggiato da Sharon Stone in occasione degli Oscar 1998:

Ha scelto Valentino Haute Couture anche Ariana DeBose, vincitrice della statuetta come Miglior attrice non protagonista per il remake di West Side Story:

Mentre Jessica Chastain, premiata come Miglior attrice per Gli occhi di Tammy Faye, ha incantato tutti con un abito di Gucci:

Kristen Stewart (che ha usato il red carpet per “ufficializzare” la relazione con l’attrice, sceneggiatrice e produttrice Dylan Meyer) ha optato per un completo di taglio maschile con short firmato Chanel:

La vincitrice dell’Oscar nel 2014 per 12 anni schiavo, Lupita Nyong’o, ha sfoggiato uno straordinario gold dress con ricami floreali di Prada:

Il luccicchio dei metalli preziosi ha conquistato anche Alana Mychal Haim, che però ha puntato sull’argento. La protagonista di Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson ha calcato il red carpet fasciata in un vestito lungo con un suggestivo motivo di squame di Louis Vuitton:

Nicole Kidman, invece, ha scelto un abito scultura in una elegante nuance di azzurro firmato Giorgio Armani Privé:

L’eleganza senza tempo del grande stilista italiano è stata anche la scelta della giovane e promettente protagonista di King Richard, Saniyya Sidney:

Lo stile italiano è stato protagonista pure del look di Uma Thurman, elegantissima in un completo black and white firmato Bottega Veneta:

E ancora di quello di Luisa Ranieri, che insieme a Paolo Sorrentino ha solo sfiorato la statuetta per È stata la mano di Dio). L’attrice di Napoli ha scelto un bellissimo abito rosso di Atelier Versace:

Le sorelle Serena e Venus Williams, invece, hanno optato rispettivamente per un abito rosa con ricami neri di Gucci e un long dress bianco di Elie Saab:

Sul fronte maschile, Timothée Chalamet e Andrew Garfield sono stati due tra i protagonisti della serata più ammirati. Il protagonista di Dune ha sfoggiato un completo nero di Louis Vuitton, mentre la star di Tick, Tick… Boom! ha optato per un tuxedo con giacca in velluto di Saint Laurent:

Photo cover credits: Splash News