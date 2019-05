Aforismi sulla vita: le citazioni famose più belle

“La vita è ciò che ti accade mentre sei impegnato a fare altri progetti”, cantava John Lennon in Beautiful Boy, la canzone dedicata al figlio Sean. Se sei alla ricerca di aforismi e frasi famose sulla vita in tutte le sue sfaccettature, dai un’occhiata a quelle che abbiamo scelto per te: dalle citazioni sulla vita bella agli aforismi più divertenti, senza dimenticare quelli in inglese e in latino, ovviamente con traduzione!

Aforismi sulla vita come opera d’arte

Fin dall’antichità l’aspirazione a fare della propria vita un’opera d’arte è stata sentita sia dai personaggi famosi, dagli artisti e dagli intellettuali che dalle persone “normali”. Se cerchi ispirazione, ecco qualche aforisma in tema:

La vita non è trovare se stessi. La vita è creare se stessi. George Bernard Shaw

La vita in se stessa è una tela vuota; diventa ciò che tu dipingi su di essa. Puoi dipingere infelicità, puoi dipingere estasi. Questa è la tua gloria. Osho Rajneesh

Bisogna fare la propria vita, come si fa un’opera d’arte. Gabriele D’Annunzio

Vivere la propria vita come un’opera d’arte vuol dire diventare polimorfi, adatti a recepire ogni tipo di esperienza senza mai saziarsi. Oscar Wilde

Vivi ogni giorno della tua vita come se fosse il primo, come se fosse l’ultimo. Friedrich Nietzsche

Frasi sulla vita senza regole

Chi non ha mai desiderato aggiungere un pizzico di follia alla propria vita? Se il tuo sogno è una vita avventurosa, senza limiti, lasciati ispirare da queste frasi sulla vita senza regole!

Chi vive senza follia non è poi così saggio come crede. François de La Rochefoucauld

Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di correre dei rischi? Vincent Van Gogh

Voglio continuare a essere folle, vivendo la vita nel modo in cui la sogno e non come desiderano gli altri. Paulo Coelho

Il nostro tempo è limitato, per cui non lo dobbiamo sprecare vivendo la vita di qualcun altro. Steve Jobs

È la vita, più che la morte, a non avere limiti. Gabriel García Márquez

Aforismi sulla vita con entusiasmo

Il modo migliore per affrontare la vita? Ovviamente con entusiasmo! Dai un’occhiata alle frasi celebri che abbiamo scelto per te!

Colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compirà nulla nella vita. Muhammad Ali

Andate fiduciosi nella direzione dei vostri sogni, vivete la vita che avete sempre immaginato. Henry David Thoreau

Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre. Mahatma Gandhi

L’entusiasmo è per la vita quello che la fame è per il cibo. Bertrand Russell

Meglio aggiungere vita ai giorni, che non giorni alla vita. Rita Levi Montalcini

Aforismi sulla vita in inglese

L’inglese è una lingua che si presta bene alle frasi brevi perché è più sintetica dell’italiano. Per non rischiare di fare brutte figure, abbiamo affiancato la traduzione a questi aforismi sulla vita in inglese.

The great use of life is to spend it for something that will outlast it. (L’uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa). William James

In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. (In due parole posso riassumere tutto quello che ho imparato sulla vita: va avanti). Robert Lee Frost

Life’s most persistent and urgent question is: “What are you doing for others?” (La domanda più persistente e urgente della vita è: “Cosa stai facendo per gli altri?”) Martin Luther King

A life spent making mistakes is not only more honorable, but more useful than a life spent doing nothing. (Una vita spesa a commettere errori, non solo è più onorevole, ma è molto più utile di una vita passata a non far niente). George Bernard Shaw

Life is ours to be spent, not to be saved. (La vita è nostra per essere vissuta, non per essere risparmiata). David Herbert Lawrence

Aforismi sulla vita in latino

Chi meglio dei filosofi, degli storici e degli oratori romani per riflettere sul senso della vita? Ecco qualche aforisma sulla vita in latino e la loro traduzione!

Honesta mors turpi vita potior. (Una morte onorevole è migliore di una vita vergognosa). Publio Cornelio Tacito

Vita sine proposito vaga est. (La vita, senza una meta, è vagabondaggio). Lucio Anneo Seneca

Breve tempus aetatis, satis longum est ad bene honesteque vivendum. (Breve è la durata della vita, ma abbastanza lunga per vivere bene ed onestamente). Marco Tullio Cicerone

Vivas ut possis, quando non quis ut velis. (Vivi come puoi, dal momento che come vuoi non puoi). Cecilio Stazio

Non est vivere sed valere vita est. (La vita non è essere vivi, ma stare bene). Marco Valerio Marziale

Aforismi sulla vita bella

Dire che la vita è bella è una banalità? Forse. Ma gli aforismi dei grandi autori e dei pensatori più famosi possono trasformare un pensiero comune in una frase da ricordare!

La vita è sostanzialmente tragica, ma qualche volta riesce ad essere meravigliosa. Woody Allen

Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L’altro è pensare che ogni cosa è un miracolo. Albert Einstein

Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. Mark Twain

Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta d’ombra e di luce. Lev Tolstoj

La vita è la più bella delle avventure, ma solo l’avventuriero lo scopre. Gilbert Keith Chesterton

Aforismi sulla vita triste

Attraversare qualche momento buio è normale, ed è normale anche cercare le parole per esprimere quello che sentiamo nei periodi più neri. Se con le tue parole non riesci a esprimere tutto ciò che hai dentro, appoggiati a questi aforismi sulla vita triste.

Ci sono due tragedie nella vita. Una è perdere ciò che è il più caro desiderio del nostro cuore; l’altra è ottenerlo. George Bernard Shaw

I momenti sereni di oggi sono i pensieri tristi di domani. Bob Marley

Se non hai mai mangiato con le lacrime agli occhi, non conosci il sapore della vita. Johann Wolfgang von Goethe

La cosa triste non è lasciare la vita, bensì lasciare ciò che le dà un senso. Raymond Radiguet

La vita non è che una lunga perdita di ciò che si ama. Ci lasciamo dietro una scia di dolori. Victor Hugo

Aforismi sulla vita felice

L’aspirazione a vivere una vita felice accompagna gli esseri umani da sempre, e tu non sei da meno. Ecco qualche aforisma celebre da ricordare nei momenti bui o da condividere sui tuoi social per rendere partecipi i tuoi amici della tua felicità.

Se vuoi vivere una vita felice, legala a un obiettivo, non alle persone o alle cose. Albert Einstein

A scuola mi chiesero cosa volessi diventare da grande, risposi “felice”. Mi dissero che non avevo capito l’esercizio e io dissi loro che non avevano capito la vita. John Lennon

La vita è una meravigliosa occasione fugace da acciuffare al volo tuffandosi dentro in allegra libertà. Dario Fo

Basta poco per rendere felice una vita; è tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio

Di tutte le cose che la sapienza procura in vista della vita felice, il bene più grande è l’acquisto dell’amicizia. Epicuro

Aforismi sulla vita che cambia

I periodi della nostra vita non sono mai uguali a se stessi, anzi cambiano continuamente! Dai un’occhiata a questi aforismi sulla vita che cambia se stai attraversando un periodo di trasformazioni!

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Mahatma Gandhi

La vita è come un eco: se non ti piace quello che ti rimanda indietro, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce

Se potessimo vedere il miracolo di un singolo fiore, la nostra intera vita cambierebbe. Buddha

Tacitamente scorre, senza che l’uomo se ne accorga, il tempo, e nulla è più veloce che gli anni. Publio Ovidio Nasone

Sono convinto che anche nell’ultimo istante della nostra vita abbiamo la possibilità di cambiare il nostro destino. Giacomo Leopardi

Aforismi sulla vita divertenti

Le penne più affilate della storia hanno scritto le loro riflessioni sulla vita, e il risultato non poteva essere che divertente!

La vita non è altro che un brutto quarto d’ora, composto da attimi squisiti. Oscar Wilde

La vita è fatta di rarissimi momenti di grande intensità e di innumerevoli intervalli. La maggior parte degli uomini, però, non conoscendo i momenti magici, finisce col vivere solo gli intervalli. Friedrich Nietzsche

Le cose più belle della vita o sono immorali, o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw

Vivi una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è sufficiente. Mae West

La vita sarebbe infinitamente più felice se nascessimo a ottant’anni e ci avvicinassimo gradualmente ai diciotto. Mark Twain

Aforismi sulla vita che passa

Hai la sensazione che la tua vita stia passando in un attimo e vorresti ricordare questo periodo sfruttando le parole dei grandi della storia che hanno riflettuto, proprio come te, su quanto sia breve la vita? Ecco qualche aforisma celebre:

Se amate la vita non sprecate tempo, perché è ciò di cui sono fatte tutte le nostre vite. Benjamin Franklin

Una vita spesa a commettere errori, non solo è più onorevole, ma è molto più utile di una vita passata a non far niente. George Bernard Shaw

Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni. Abraham Lincoln

Un uomo che osa sprecare anche solo un’ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita. Charles Darwin

La tragedia della vita è ciò che muore dentro ogni uomo col passar dei giorni. Albert Einstein

Aforismi sulla vita difficile

A volte la vita è dura, inutile negarlo. Gli aforismi sulla vita difficile, però, possono aiutarci a riflettere sui momenti meno felici e a venirne fuori rapidamente.

La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci. Charles R. Swindoll

Nella vita ci sono cose che ti cerchi e altre che ti vengono a cercare. Giorgio Faletti

Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. Dalai Lama

Molte cose, non è perché sono difficili che non osiamo farle, ma perché non osiamo farle che sono difficili. Lucio Anneo Seneca

La cosa più difficile nella vita? Essere se stessi. E avere carattere a sufficienza per restarlo. Georges Brassens

