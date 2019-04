Aforismi e frasi a effetto: le citazioni d’autore più belle

Sei alla ricerca di un aforisma o di una frase celebre per lasciare il segno? Scopri quelle che abbiamo raccolto per te!

Sull’amore, sulla felicità, ma anche divertenti o in vernacolo romano: sono moltissime le personalità celebri, gli artisti o i brillanti anonimi che durante la loro vita hanno prodotto frasi lapidarie sui più vari aspetti della vita.

E se Oscar Wilde è forse il più famoso autore di aforismi, tra le pagine dei libri e nelle pieghe della rete è possibile trovare molti altri motti e citazioni profondi e originali.

Noi di Junglam abbiamo selezionato per te una raccolta di aforismi e detti d’autore per non passare inosservati ed esprimere i tuoi sentimenti attraverso le parole di poeti e scrittori famosi.

Aforismi sulla vita

Sulla bellezza della vita e sul suo valore sono state scritte milioni (se non miliardi) di parole fin dai tempi più antichi. Se non vuoi ritrovarti a riutilizzare sempre i soliti aforismi, dai un’occhiata qui:

Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso. Fëdor Dostoevskij

Un uomo che osa sprecare anche solo un’ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita. Charles Darwin

La vita non è trovare se stessi. La vita è creare se stessi. George Bernard Shaw

Aforismi sull’amore

Ah l’amour! Appassionato o ormai finito, nato per caso o inseguito con determinazione, esprimere l’amore con le parole non è sempre facile. Ecco alcune idee e aforismi per raccontare tutto ciò che hai da dire sul più intenso dei sentimenti:

La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solamente il tempo per amare e dura solamente un istante. Mark Twain

Amare se stessi è l’inizio di una storia d’amore lunga tutta la vita. Oscar Wilde

L’amore è fuoco. Ma non sai se scalderà il cuore o brucerà la tua casa. Joan Crawford

Aforismi sull’amicizia

Ci sono amicizie che nascono tra i giochi dell’asilo e durano tutta la vita e amicizie che arrivano quando ormai non ti aspettavi più di trovare qualcuno con cui instaurare un legame tanto forte: non importa quando tu abbia trovato i tuoi veri amici, quello che conta è fargli sapere quanto tieni a loro.

Molte persone entreranno ed usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore. Eleanor Roosevelt

Ogni amico rappresenta un mondo dentro di noi, un mondo che non sarebbe eventualmente nato senza il suo arrivo, ed è solo grazie a questo incontro che nasce un nuovo mondo. Anaïs Nin

L’antidoto contro cinquanta nemici è un amico. Aristotele

Aforismi romani

Saggi o divertenti ma sempre ironici, gli aforismi romani spesso sono percorsi da una vena di saggezza popolare che somiglia molto da vicino alla filosofia, soprattutto quando parlano di avvenimenti ed esperienze quotidiani.

Tutti me chiedono pecchè so ancora single, ma nun capiscono che me devono ringrazià. Lo faccio per non farli averce mi madre come socera.

A che serve a sveja quanno c’hai l’ansia?

Arcuni c’hanno i sordi. Arcuni c’hanno ‘a bellezza. Arcuni c’hanno ‘a simpatia. Io c’ho sonno.

Aforismi divertenti

Se sei alla ricerca di una battuta fulminante per iniziare la giornata con una risata o per regalarti un sorriso in un momento no, qui potresti trovare proprio ciò di cui hai bisogno:

Tutto ciò di cui hai bisogno è l’amore. Ma un po’ di cioccolato ogni tanto non fa male. Charles Schulz

La prova più evidente che esistono altre forme di vita intelligenti nell’universo è che nessuna di esse ha mai provato a contattarci. Bill Watterson

Non è che io abbia paura di morire, è solo che non voglio esserci quando succederà! Woody Allen

Aforismi sulla felicità

Gli esseri umani sono da sempre alla ricerca della felicità e da secoli poeti, letterati e filosofi si interrogano su di essa. Non abbiamo la pretesa di aver trovato la risposta, ma possiamo sempre suggerirti qualche aforisma sulla felicità!

Di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici. Guillame Apollinaire

Dio si è riservato la distribuzione di due o tre piccole cose sulle quali non può nulla l’oro dei potenti della terra: il genio, la bellezza e la felicità. Théophile Gautier

Ho riconosciuto la felicità dal rumore che ha fatto andandosene. Jacques Prévert

Aforismi sul mare

Calmo come nelle mattine d’estate o tempestoso come nelle notti invernali, il mare è sempre stato per uomini e donne fonte d’ispirazione e magia. Se nelle vene ti scorre acqua salata, ispirati a queste frasi:

Non si può essere infelice quando si ha questo: l’odore del mare, la sabbia sotto le dita, l’aria, il vento. Irène Némirovsky

Lo spettacolo del mare fa sempre una profonda impressione. Esso è l’immagine di quell’infinito che attira senza posa il pensiero, e nel quale senza posa il pensiero va a perdersi. Madame de Staël

La cura per ogni cosa è l’acqua salata: sudore, lacrime, o il mare. Karen Blixen

Aforismi sul tempo

Velocissimo quando ci stiamo divertendo e interminabile se siamo tristi o annoiate, sul tempo possiamo dire con certezza una cosa: non c’è modo di fermarlo. Se anche tu senti il bisogno di definirlo, ispirati a queste frasi celebri:

Quando mi viene chiesto da quanto sono io qui, io rispondo “Un secondo…” o “Un giorno…” o “Un secolo”. Tutto dipende da che cosa io intendo per “qui…” e “io…” e “sono”. Samuel Beckett

Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni. Abraham Lincoln

Il tempo è relativo, il suo unico valore è dato da ciò che noi facciamo mentre sta passando. Albert Einstein

Aforismi per il buongiorno

Sono diventati richiestissimi da quando Facebook è entrato nelle nostre vite, ma gli aforismi sul buongiorno non sono certo un’invenzione della creatura di Mark Zuckerberg! Ecco qualche suggerimento per iniziare la giornata con il piede giusto:

Quando ti alzi il mattino, pensa quale prezioso privilegio è essere vivi: respirare, pensare, provare gioia e amare. Marco Aurelio

Un sorriso nel primo volto incontrato al mattino è un benvenuto al giorno che inizia. Banana Yoshimoto

Tu non lo sai ma c’è qualcuno che appena apre gli occhi la mattina ti ha già nei suoi pensieri e rimani li fino a sera fin quando i suoi occhi non si richiudono. Johann Wolfgang Goethe

Cover photo credits luxstorm from Pixabay