Pitti Uomo 101: moda e tendenze per l’Autunno/Inverno 2022/2023

Dall’11 al 13 gennaio 2022 alla Fortezza da Basso è tempo di Pitti Immagine Uomo. L’edizione 101 del salone dedicato alla moda per lui torna in presenza e si svolge in contemporanea a Pitti Bimbo.

L’edizione invernale di Pitti Immagine Uomo torna in presenza dopo che la scorso anno ha avuto luogo nello spazio virtuale di Pitti Connect. La celebre manifestazione arriva in Fortezza da Basso a Firenze dall’11 al 13 gennaio 2022 con straordinarie misure di sicurezza, per rinnovare “dal vivo” un appuntamento che è una pietra miliare della moda e dello stile per lui. Ma non solo. Negli stessi giorni si svolge anche Pitti Immagine Bimbo, mentre Pitti Filati è in programma dal 2 al 4 febbraio negli spazi della Stazione Leopolda.

L’amministratore delegato di Pitti Immagine, Raffaello Napoleone, ha annunciato la presenza di 610 marchi e ha sottolineato il grande entusiasmo che c’è intorno alla manifestazione:

Siamo pronti a dare il nostro contributo alla ripresa della moda italiana e del commercio internazionale. Tutta la struttura di Pitti Immagine è al lavoro per aprire il salone in completa sicurezza, un’attenzione che è stata molto apprezzata dai visitatori la scorsa estate, soprattutto da chi veniva dall’estero. Un vero e proprio fattore competitivo in questa fase. A ciò si aggiunge un formato espositivo rinnovato ma sempre disegnato sulle stesse caratteristiche di selezione, curatela e impatto comunicativo che, insieme al programma degli eventi speciali, hanno reso Pitti Uomo il punto di riferimento mondiale della moda e del lifestyle maschile.

Pitti Uomo Autunno/Inverno 2022/2023

Come ogni anno, anche Pitti Uomo 101 ha un filo conduttore. Quello dell’edizione 2022 si intitola “Pitti Reflections” ed è legato alla “riflessione” nel senso di pensiero ponderato, ma anche di immagine restituita e di specchio come finestra interiore e sul mondo. A spiegarlo è stato il direttore generale di Pitti Immagine, Agostino Poletto:

Pitti Reflections significa riflessioni, ma anche riflessi, interiori ed esteriori, finestre che si aprono, squarci che portano dentro e fanno guardare lontano, rimandi che vanno oltre quello che ci si aspetta per rappresentare un nuovo inizio, proprio come Pitti Uomo 101.

La manifestazione in Fortezza da Basso si articola in tre sezioni. “Fantastic Classic” esplora lo stile classico con un approccio sospeso tra il presente e il futuro e rivisita gli stilemi di genere in modo inedito e sperimentale. Fiore all’occhiello della sezione è Futuro maschile, una delle “aree” di Pitti più seguite da sempre e “progetto di punta” dell’edizione di gennaio. Invece, “Dynamic Attitude” è dedicata all’outdoor ed è un iconico viaggio tra streetwear e sportwear. Ultima ma non ultima, “Superstyling” va alla scoperta delle novità più affascinanti e significative della moda uomo ed è a tutti gli effetti un vero e proprio “incubatore di tendenze”.

Il progetto speciale di Pitti Immagine Uomo 2022 è Sustainable Style, che propone una selezione di brand emergenti improntati alla “sostenibilità e innovazione”, mentre lo special guest dell’edizione 101 è il celebre brand di Anversa Ann Demeulemeester.

Gli highlight da Pitti Uomo 101

Arthur Arbesser x Baldinini

Baldinini sceglie Pitti Uomo 101 per svelare il primo step del processo di rinnovamento del brand che ha già registrato un restyling del logo. Con l’obiettivo di costruire un’immagine “più fresca e contemporanea” e di perseguire uno “sviluppo sul territorio internazionale”, l’azienda di calzature e accessori di San Mauro Pascoli ha realizzato una capsule collection con Arthur Arbesser.

La speciale linea comprende cinque modelli di scarpe per lui e per lei dal “twist contemporaneo”. Grafismi black & white decorano mocassini, stringate e tronchetti d’ispirazione texana, mentre fantasie optical regalano un mood unconventional ai boots.

I grafismo B&W della capsule collection Arthur Arbesser x Baldinini. Photo courtesy: Guitar

Armata di Mare

Sostenibilità, funzionalità ed estetica sono le parole chiave della collezione Urban Sea di Armata di Mare. La proposta per la stagione invernale 2022/2023 comprende capispalla, maglieria, felpe, polo e t-shirt realizzati nel segno di un’eleganza confortevole.

Le giacche sono in lana tecnica, tessuto laminato, bonded leggero, sfoderate e trapuntate e comprendono anche pezzi continuativi con polycarbon finish e fake down. Misto chachemire, nylon-viscosa e 100% merinos caratterizzano le selezione di maglie, in alcuni casi in combinazione con tessuto di felpa. Il neoprene super confort e stretch è il fiore all’occhiello della proposta di polo e t-shirt.

Un capospalla Armata di Mare. Photo courtesy: FACIB SpA

Lumberjack

La collezione Autunno/Inverno 2022/2023 di Lumberjack è all’insegna delle parole (e dei concetti) “urban” e “nature”. Il celebre brand porta a Pitti 101 una proposta che comprende scarpe e abbigliamento uomo, donna e bambino.

La linea per lui è improntata a una “visione innovativa e rivolta al futuro” dei modelli iconici del marchio e ha una vocazione spiccatamente metropolitana. La collezione donna unisce all’urban style suggestioni ispirate da una passeggiata in contesti “campestri e boschivi” e lo stesso vale per la proposta dedicata ai più piccoli. Calzature con dettagli come l’uso di lacci tipici della calzature da trekking, bikers dal touch rock’n roll, sneaker e chunky sneaker, boots con lacci e a strappo scandiscono l’AI 2022/2023 di Lumberjack. Ma non finisce qui.

Per la nuova stagione fredda, l’azienda italiana che ha la sua fonte di ispirazione nel Canada propone una versione rinnovata dell’iconico stivaletto River. A partire dal nome – che diventa River Green – la celebre calzatura si aggiorna nel segno della ecosostenibilità con tomaia, fodera e sottopiede certificati da LWG group.

River Green è la nuova versione ecosostenibile dell’iconico stivaletto River di Lumberjack. Photo courtesy: Guitar

2Star

L’ispirazione è vintage. Lo stile è metropolitano e sportivo, classico e di ricerca. I colori sono decisi e ricordano sfumature “terrose”. La collezione 2Star per l’AI 2022/2023 è un omaggio alla tradizione e alla creatività del Made in Italy e comprende modelli pensati per un uomo attivo, che sceglie il meglio e affronta ogni giorno con determinazione e carattere per raggiungere i propri obiettivi.

Le sneaker si accendono di verde muschio, rosso mosto, bianco e nero, mentre la tomaia in pelle con inserti in suede e tessuto a evidenziare il tallone, la punta o la doppia stella definisce un design lineare ed elegante.

Una sneaker 2Star della collezione AI 2022/2023. Photo courtesy: Clara Garcovich PR Agency

Tombolini

L’attenzione sartoriale si mescola alla innovazione e alla ecosostenibilità nella collezione Tombolini per l’Autunno/Inverno 2022/2023. L’azienda italiana porta a Pitti Immagine Uomo 2022 quattro linee carattrizzate ciascuna da una identità ben precisa.

Tombolini Classic & Dynamic è espressione di uno stile classico ma mai scontato, che unisce eleganza e vocazione sportiva, tessuti preziosi e materiali di ultima generazione. Zero Gravity celebra la leggerezza e lo fa attraverso un “perfetto mèlange di lane stretch, cashmere e seta”. I capi della linea sono formali e upper casual e la palette cromatica spazia tra grigi e bianchi dall’anima contemporary.

Zero Impact fa parte di un progetto di Tombolini per la salvaguardia del pianeta ed è caratterizzata da un prodotto completamente biodegradabile ed ecosostenibile. I capi sono in fibre naturali e organiche e sono realizzati con tecnologie all’avanguardia che limitano i consumi di acqua e CO2. TMB Running è un mix di sport ed eleganza, in cui tessuti iperlight, jersey e tecno-lane danno forma a uno stile attuale e confortevole. Non a caso, l’inconico completo Running è stato scelto per la terza stagione nella tonalità blu dalla squadra di calcio AS Roma.

Il completo Running della linea TMB Running. Photo courtesy: Guitar

Husky

Husky è stato fondato nel 1965 dall’aviatore americano in pensione Steve Gulyas e sua moglie Edna. Il brand ha conquistato subito gli appassionati di caccia e pesca e poi è diventato una vera e propria icona dello sportswear. Alessandra e Saverio Moschillo, in partnership con Mirko Burressiniani, hanno scelto Pitti Uomo 101 per riproporre le prestigiose giacche di una volta con uno sguardo al futuro. Il nuovo progetto Husky Original fa da apripista all’apertura di ulteriori store monomarca a Milano, Parigi, Londra e Roma e a una intensificata distribuzione negli Stati Uniti e in Giappone.

Vogliamo realizzare dei capi che partono dall’heritage di Husky, ma che si aprano verso contaminazioni e tendenze, riconnettendosi con la realtà attuale. L’identità del brand risulta essere ben delineata e distintiva, rappresentando nel mondo della moda un punto di riferimento, facilmente riconoscibile dai consumatori. Per questo vogliamo rimanere aderenti all’iconicità di Husky, attuando però scelte evolutive sul design e sulle forme, declinando le collezioni Uomo/Donna in lunghezze, volumi e materiali e intervenendo in termini di design il nostro obiettivo è ottenere un Husky contemporaneo al passo con l’attualità.

L’attualizzazone è nello stile, ma riguarda anche la produzione in un’ottica green. Il nuovo Husky impiega materiali come l’ovatta e la piuma d’oca riciclata, senza abbandonare la storica trapuntatura a rombi e i dettagli in velluto.

L’iconica giacca Husky. Photo courtesy: Guitar

Manuel Ritz

La parola chiave è “buongusto”. Manuel Ritz parte da qui per modellare la collezione A/I 2022/2023. La proposta del brand affonda le proprie radici nello stile formale, ma lo “contamina” con codici contemporanei e giornalieri, mescolando tagli sartoriali e smart casual, college e street. Il risultato è il “Sartorial Street”, un mood in cui lo styling gioca un ruolo fondamentale di “ponte tra mondi”.

La label Manuel Ritz Rirò esplora il total look in denim sia su giacca che su overshirt, camicie e bottom 5 tasche. Invece, MR73 rappresenta l’anima più spiccatamente street della proposta per la prossima cold season e comprende varsity con patch e maniche in ecopelle.

Un cappotto della collezione Manuel Ritz AI 2022/2023. Photo courtesy: Uffcio stampa Manuel Ritz

Photo cover credits: Pitti Immagine