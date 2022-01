Tutti i tatuaggi di Chiara Ferragni e il loro significato con fotogallery

La bionda it girl non nasconde la sua passione per i tatuaggi: scritte e simboli piccoli e significativi, come il leoncino e la leonessa che celebra la nascita del figlio Leone

Il primo tatuaggio di Chiara Ferragni, blogger divenuta it girl e designer di una sua linea di abbigliamento e accessori, è un fiocco posizionato dietro al collo, fatto nell’ottobre del 2008, che spesso rimane coperto dai capelli. Come lei stessa racconta sul suo blog, la passione per i tatuaggi ha sempre trovato spazio in lei per via del fascino dei ricordi da imprimere sulla pelle. E infatti la bionda blogger ha totalizzato – se non sbagliamo nel conteggio – 24 tatuaggi fino ad oggi, ognuno documentato da almeno una foto sui social.

Il secondo tattoo della Ferragni è una parola italiana fatta nel 2010 sul lato destro del costato: luce. La stessa Blonde Salad racconta che questo tatuaggio è dedicato in particolare ad una persona e ha mille significati diversi, ma non rivela di chi né di cosa si tratta…

A seguire, nel 2011, è arrivata un’altra scritta, stavolta sul braccio destro: Ode alla vita. Un memento sull’importanza di vivere ogni giorno la vita fino in fondo e un ricordo dedicato a un amico che non c’è più.

Sulla gamba, invece, un solo tatuaggio per ora: una freccia a ricordare che per andare avanti a volte occorre fare un passo indietro.

Poi ci sono le coordinate geografiche di luoghi che le sono rimasti impressi nel cuore. Ai gomiti ecco altre scritte: sopra al gomito destro un cuore con la scritta “You are hotter than the flames in hell“, sotto e sopra il gomito sinistro altre 2 piccole scritte.

I tatuaggi sui polsi

La Ferragni ha entrambi i polsi tatuati internamente: sul sinistro c’è Mickey Mouse che si fa un selfie, simbolo della sua infanzia e del suo presente, sul destro invece un planisfero. Anche sulla parte laterale dei due polsi Chiara Ferragni ha scelto di tatuare due piccoli simboli: sul destro la scritta Muse, sul sinistro un triangolo che simboleggia le sue due sorelle e lei.

Sempre sul polso sinistro, questa volta sulla parte frontale, un’altra scritta, KissKillKiss, che rappresenta la sua passione per i giochi degli opposti e dei contrari, del positivo e del negativo.

L’occhio, il simbolo di Chiara

Tra i tattoo più recenti della it girl compare un piccolo occhio dalla pupilla azzurra posizionato sull’anulare della mano sinistra. Il suo stesso occhio che riflette il lato più civettuolo e vanesio della 31enne globe trotter. In maniera speculare, sull’anulare dell’altra mano c’è una piccola bocca rossa.

Una delle ultime novità è un’altra piccola scritta sulla mano destra che corre vicino al pollice e all’indice: Baby girl. E sull’indice della mano sinistra ecco anche il muso di un cane, forse la sua Matilda che spesso compare negli scatti condivisi sui social.

L’ultimo tattoo, il leoncino e la leonessa

Ultimo in ordine di tempo, ma sicuramente non per importanza, è il tatuaggio che Chiara ha fatto all’interno del braccio destro, poco sopra il gomito, per celebrare la nascita del piccolo Leone Lucia Ferragni, il figlio nato dalla sua relazione con Fedez. Il disegno, tenerissimo, raffigura una leonessa e il suo leoncino accucciati l’uno accanto all’altra.

Anche l’inizio della storia tra Chiara e Fedez era stato celebrato da un tatuaggio di coppia, un raviolo stilizzato stile cartoon tatuato sulla mano. La scelta di un soggetto così bizzarro è dovuta al soprannome che Fedez ha dato a Chiara, “Raviolo”, appunto.

Secondo le ultime indiscrezioni, i due innamorati coroneranno la loro storia d’amore sposandosi il primo di Agosto nella cattedrale di Noto, località simbolo del barocco siciliano.