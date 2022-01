Milano Moda Uomo: stile e novità per l’Autunno/Inverno 2022/2023

Dal 14 a 18 gennaio 2022 si accendono i riflettori su Milano Moda Uomo AI 2022/2023. La manifestazione torna in gran parte in presenza (con severi protocolli di sicurezza), ma mantiene l’ormai affermato formato “phygital” con diversi eventi virtuali.

Il mondo del fashion riparte, o almeno ci prova. La variante Omicron si è messa di traverso e (anche) la Milano Moda Uomo deve fare i conti con la pandemia. Ma come Pitti Immagine, pure la fashion week dedicata allo stile e alle tendenze per lui sceglie di tornare in gran parte in presenza.

L’obiettivo è di accompagnare la moda uomo in un processo di crescita che per il nuovo anno prevede un ritorno ai livelli pre-Covid. La strategia è quella di protocolli di sicurezza severissimi e di una inevitabile riduzione degli eventi dal vivo, compensati dalla (ormai non più tanto) nuova realtà degli appuntamenti digitali.

Milano Moda Uomo AI 2022/2023: tutte le informazioni

L’appuntamento con la MFW FW 2022/2023 è dal 14 al 18 gennaio 2022. Dopo la decisione di Londra di cancellare il tradizionale appuntamento di inizio anno e di varare tre “eventi misti” a febbraio, giugno e settembre, tocca a Milano inaugurare la stagione delle passerelle dedicate alla moda uomo.

Il calendario iniziale prevedeva 23 sfilate, 24 presentazioni, 9 contenuti digitali e 12 eventi, per un totale di 47 brand e 68 appuntamenti. Ma alcuni stilisti hanno deciso di annullare o rivedere la formula della loro partecipazione a causa della crescita esponenziale dei contagi.

Di certo (almeno, per ora), ad aprire le danze è Zegna e ci sono 5 debutti in passerella. I brand che sfilano per la prima volta a Milano sono 1017 ALYX 9SM, co-fondato dallo stilista americano Matthew M. Williams (anche direttore creativo di Givenchy), 4 Label Group, Federico Cina (tra i finalisti del Premio LVMH), Justin Gall (lanciato da Gucci Vault) e Jordanluca (presente all’edizione digitale del 2020). Sono 5 anche i brand che fanno il loro esordio nel calendario delle presentazioni fisiche: Ardusse, Çanaku, Family First, Dhruv Kapoor e Jet Set.

Per quanto riguarda gli attesissimi eventi in presenza, sono da segnalare quelli di Woolrich e Vestiaire Collective X Fondazione Sozzani, oltre al 50esimo anniversario di CP Company e all’installazione speciale con live performance di ANTI-DO-TO. Nel novero rientra anche il concerto della band australiana Parcels, organizzato da Gucci presso il Gucci Hub.

A fianco e a integrazione delle sfilate, delle presentazioni e degli eventi in presenza continuano quelli in formato digitale. Il punto di riferimento è la piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it, che fa da cassa di risonanza non solo per gli appuntamenti virtuali, ma per tutta la manifestazione.

Il forfait di Giorgio Armani e JW Anderson

La recrudescenza dei contagi causati dalla variante Omicron ha portato alcuni stilisti a ripensare la loro partecipazione a Milano Moda Uomo Autunno/Inverno 2022/2023.

Il primo a prendere posizione e a rinunciare alla manifestazione è stato Giorgio Armani. Lo stilista (che agli albori della pandemia, a febbraio 2020, aveva scelto di sfilare a porte chiuse) ha deciso di non partecipare alla MFW e ha cancellato gli eventi di Emporio Armani e Giorgio Armani. Contestualmente, ha anche annullato il Privé haute couture show di Parigi. La celebre maison ha commentato la scelta del suo “patron” spiegando che è stata molto sofferta, ma inevitabile:

La decisione è stata presa a malincuore dallo stilista, dopo un’attenta riflessione, in considerazione del peggioramento della situazine epidemiologica. La sfilata rimane, come ha più volte dichiarato lo stilista, un momento fondamentale e insostituibile, ma la tutela della salute e della sicurezza di collaboratori e pubblico è ancora una volta prioritaria.

Il comunicato di Giorgio Armani è stato seguito da una nota del presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa:

Come Camera Nazionale della moda Italiana non possiamo che comprendere la decisione presa dal signor Armani di annullare la sua sfilata, una scelta coerente con il suo approccio alla pandemia e alla sua visione. Per quanto riguarda la prossima Milano Fashion Week Men’s collection 14/18 gennaio 2022, confermiamo che alla luce del Decreto Legge 221 del 24 dicembre 2021 e del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2021 sono permesse sia le sfilate che le attività (presentazioni ed eventi) in presenza di ospiti purché siano applicate procedure e protocolli tesi ad evitare la diffusione del contagio da Covid-19.

Dopo il forfait di “Re Giorgio” è arrivato anche quello di JW Anderson. Ma in questo caso è una rinuncia solo parziale. Lo stilista Jonathan Anderson ha deciso di trasformare la sfilata fisica in un evento digitale, mantenendo lo stesso giorno e lo stesso orario (domenica 16 gennaio alle 20). Per il creativo nordirlandese sarebbe stato il debutto a Milano, ma l’esordio in passerella dal vivo è solo rimandato. Anderson ha già confermato che prenderà parte in presenza (pandemia permettendo, a questo punto) alla fashion week di giugno.

Photo cover credits: Splash News