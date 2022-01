Chi è nato oggi 13 gennaio: i compleanni glamour

Scopriamo insieme chi sono i personaggi famosi nati oggi e a quali VIP dobbiamo fare gli auguri di compleanno il 13 gennaio. Cominciamo con Orlando Bloom, nato a Canterbury nel 1977 e che definire solo come Legolas de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit sarebbe decisamente riduttivo. Oltre all’elfo dei film di Peter Jackson, infatti, l’attore britannico è stato Will Turner nella saga dei Pirati dei Caraibi e Paride in Troy ma ha anche recitato, tra le tante altre pellicole, in Le crociate di Ridley Scott, Elizabethtown di Cameron Crowe e nella versione del 2011 de I tre moschettieri. Dopo una relazione durata dal 2003 al 2006 con la collega Kate Bosworth, Blomm ha sposato nel 2010 la top model Miranda Kerr che gli ha dato il figlio Flynn Christopher. La coppia si è separata nel 2013 e nel 2018 Orlando Bloom ha inziato una storia d’amore con la cantante Katy Perry, madre della seconda figlia della star inglese, Daisy Dove.

Rimaniamo sempre nell’ambito dei sex symbol di Hollywood e facciamo gli auguri a Patrick Dempsey, nato in Maine nel 1966. Il suo esordio sul grande schermo risale al 1985 con la commedia Catholic Boys, cui seguiranno Playboy in prova, Meatballs 3 – Porcelloni in vacanza, Seduttore a domicilio e Innamorati pazzi. Il grande successo arriva nel 2005 grazie al personaggio di Derek Shepherd nel medical drama Grey’s Anathomy che gli apre nuovamente le porte del cinema permettendogli di partecipare a film come Come d’incanto, Un amore di testimone, Appuntamento con l’amore, Freedom Writers, Transformers 3 e Le regole della truffa.

Dempsey ha lasciato Grey’s Anathomy nel 2015 dopo undici stagioni, sembrerebbe per controversie sorte con un’altra festeggiata di oggi, la sceneggiatrice e produttrice Shonda Rhimes, nata a Chicago nel 1970 e creatrice, oltre che delle vicende dei medici del Seattle Grace, dei suoi due spin-off Private Practice e Station 19 e di altre serie tv come Scandal, Le regole del delitto perfetto e Bridgerton. Tra chi spegne le candeline oggi ricordiamo anche l’attore australiano Liam Hemsworth, nato a Melbourne nel 1990 e conosciuto principalmente per essere stato Gale Hawthorne nei quattro film della saga di Hunger Games. Fratello del Thor del Marvel Cinematic Universe Chris, Liam Hemsworth è stato fidanzato e poi sposato con Miley Cyrus. Il matrimonio è finito nel 2019 dopo dieci anni di frequentazione.

