Chi è nato oggi 9 giugno: i compleanni glamour

Tanti auguri a tutti i nati di oggi, anche ai personaggi famosi a alle celebrities che spengono le candeline il 9 giugno. Iniziamo da Johnny Depp, nato in Kentucky nel 1963, vincitore di un Golden Globe per Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street e tre volte candidato all’Oscar con questo stesso film, oltre che per le sue interpretazioni in La maledizione della prima luna e Neverland. Attore molto prolifico, ha esordito al cinema recitando in Nightmare – Dal profondo della notte ma è diventato famoso con il telefilm 21 Jump Street. Tra le tantissime pellicole in cui ha lavorato ricordiamo quelle in collaborazione con Tim Burton, per esempio Edward mani di forbice, Ed Wood, Il mistero di Sleepy Hollow, La fabbrica di cioccolato e Alice in Wonderland, ma anche film realizzati da altri registi come Buon compleanno Mr. Grape, Benny & Joon, Dead Man, Donnie Brasco e Paura e delirio a Las Vegas.

Tanti auguri anche a Michael J. Fox, nato in Canada nel 1961, diventato famosissimo interpretando Marty McFly nella trilogia di Ritorno al futuro, Alex P. Keaton nella sitcom Casa Keaton e Michael Flaherty nella serie televisiva Spin City, ma protagonista di tanti altri film come Voglia di vincere, Il segreto del mio successo, Vittime di guerra e Sospesi nel tempo. Dopo che nel 1991 gli è stata diagnosticata una forma giovanile del morbo di Parkinson si è impegnato a supportare la ricerca contro questa malattia anche attraverso l’istituzione di una fondazione che porta il suo nome.

Gli auguri di buon compleanno vanno anche a Natalie Portman, nata a Gerusalemme nel 1981, vincitrice di un Premio Oscar per Il cigno nero ma interprete di tantissimi altri film come Léon, Beautiful Girls, Mars Attacks!, La mia adorabile nemica, Closer, V per Vendetta, L’ultimo inquisitore, L’altra donna del re, Jackie, Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma, Amici, amanti e…, Thor, Thor: The Dark World e Annientamento.

