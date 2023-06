Se anche in palestra non rinunci al make-up abbiamo preparato una piccola guida per truccarti anche quando ti alleni.

Anche se molti esperti consigliano di non truccarsi per fare sport perché i cosmetici potrebbero occludere i pori e, mescolandosi con il sudore, contribuire alla formazione di punti neri, brufoletti e irritazioni, è anche vero che spesso ci presentiamo in palestra venendo direttamente dal lavoro o che proprio non riusciamo a vederci con il viso al naturale.

Se anche tu ti ritrovi in questa descrizione e sei alla ricerca di qualche consiglio per un trucco da palestra perfetto, cominciamo subito consigliandoti di ridurre al minimo i trucchi e di preferire quelli con texture leggere e ultra traspiranti, oltre a scegliere prodotti waterproof e a non esagerare con le quantità.

Una volta poste le basi, andiamo nello specifico e vediamo come truccarsi per andare in palestra.

Come truccarsi per la palestra: la base

Dunque se hai deciso di provare a truccarti anche quando ti alleni, come sempre bisogna inziare da una buona base viso. Se hai una bella pelle, probabilmente ti basterà applicare un po’ di correttore nei punti strategici per mascherare occhiaie o piccole imperfezioni.

Rimmel London Lasting Finish 25 Ore in Natural Beige su amazon.it

Se invece con la pelle nuda proprio non ti vedi, stendi un velo uniforme di fondotinta long lasting ma leggero, oppure punta su una BB Cream o una crema colorata per uniformare la carnagione senza appesantirla.

Per dare un po’ di colore, infine, distribuisci un tocco di fard sulle guance. Evita invece la terra per evitare che, mescolandosi con il sudore, crei delle antiestetiche macchie arancioni.

Come truccarsi per la palestra: gli occhi e le labbra

Per evidenziare gli occhi anche durante l’allenamento, quello che non può proprio mancare è un buon mascara waterproof capace di non sciogliersi nonostante il calore e il sudore. Se non sudi molto, sono ok anche l’eyeliner e la matita, quest’ultima meglio marrone per evitare l’effetto occhi da panda.

Labello Lip gloss nutriente su amazon.it

L’ombretto sceglilo in crema a lunga tenuta, evitando glitter, colori troppo accesi ed effetti metallizzati o perlati. Per le labbra, infine, scegli un gloss trasparente o un burrocacao appena colorato.

Cover photo by prostooleh on Freepik