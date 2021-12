Festa in stile Casinò: quale abito scegliere

Ti è mai capitato di ricevere un invito a casa di amici e trovarsi di fronte a un tema inaspettato, magari a una “Festa in stile casinò”? Si tratta di un trend molto comune tra gli appassionati di gioco d’azzardo che amano divertirsi con le piattaforme di NonAAMS.com e piattaforme dotate di regolare licenza italiana.

Durante queste feste non sarà solo importante pensare a un rigoroso dress code, ma anche mettersi alla prova con giochi di carte classici di una sala da gioco. E se le tue abilità potranno essere affinate giocando anche online, che tipo di scelte puoi fare per un look impeccabile? Abbiamo raggruppato una serie di consigli che aiuteranno la scelta di uomini e donne per questo tipo di appuntamento.

Abbigliamento per le donne

Prima di comprare qualcosa cerca di verificare il tuo guardaroba: molte volte ci sono vestiti da donna che possono essere impreziositi con il giusto accessorio per creare l’outfit perfetto e fashion. Considera che non ti dovrai necessariamente vestire di nero, ma sarà necessario mostrare eleganza e trovare una soluzione che metta in mostra la propria personalità.

Puoi puntare sul colore oro o sul rosso purché tu scelga sempre un vestito lungo, da abbinare con tacchi alti o scarpe eleganti e collant neri per un effetto sorprendente. Le donne più grintose che non amano l’idea di indossare un abito lungo potranno optare per un completo, un tailleur con un top neutro da abbinare. L’importante però è non rinunciare mai agli accessori: vediamo allora qualche idea interessante.

Cerca orecchini, bracciali e collane che siano luminose o addirittura scintillanti: non dovrai per forza puntare su accessori costosi, ma trovare il giusto stile che si abbini perfettamente con il tuo look. Anche la bigiotteria può essere ideale se trovi il giusto modo per abbinarla. E il trucco? Punta su colori scuri e decisi, abbina un eyeliner con un rossetto rosso e un fard luminoso.

Consigli di abbigliamento per gli uomini

Non possiamo dire che il compito dei maschietti sarà più facile, ma sicuramente la situazione è più pratica. E sai perché? Perché basterà prendere ispirazione da uno dei più grandi simboli dell’eleganza, ovvero il signor “Bond, James Bond”! Il completo è un vero obbligo, magari da abbinare con un bel cappello, un cilindro e un paio di mocassini lucidi.

Quando si opta per uno smoking può essere interessante scegliere anche un papillon nero e magari indossare una camicia con fantasie semplici, oppure una camicia dal colore neutro con bretelle e un immancabile paio di gemelli. Sono perfetti come accessorio per mettere in mostra la tua personalità e dare un tocco di grande eleganza.

Anche in questo caso però è possibile sorprendere gli altri invitati con un tocco di estro creativo che permetterà di esaltare soprattutto il tuo stile. In che modo? Puoi scegliere una giacca nella tonalità del blu, rosso e abbinarla con un paio di pantaloni scuri: è un tipo di look che è ideale per contrastare i toni classici del nero.

Conclusioni

Ora che hai qualche idea in più rispetto al tipo di look che puoi sfoggiare alla festa ti consigliamo di metterti alla ricerca del tuo outfit perfetto e pensa di andare in uno dei Casinò più antichi e più belli del mondo. Se vuoi evitare qualsiasi errore, abbiamo ritenuto opportuno riportare di seguito una lista di errori dai quali dovresti cercare di tenerti alla larga.

Per prima cosa non indossare mai abiti casual a questo tipo di feste, ma al tempo stesso non esagerare troppo: per esempio evita di arricchirti di capi con paillette. Sono sconsigliati anche i pantaloncini corti e le magliettine classiche. E infine è opportuno non presentarsi con sandali o con infradito.

Se riuscirai a superare tutto ciò potrai riuscire ad apprezzare questo tipo di festa e divertirsi, senza correre il rischio di sentirti a disagio.