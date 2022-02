Chi è nato oggi 3 febbraio: i compleanni glamour

Tanti auguri di compleanno ai nati oggi e a tutti i personaggi famosi nati il 3 febbraio. Iniziamo a fare gli auguri ad Amal Alamuddin, nata a Beirut nel 1978 e che definire semplicemente la signora George Clooney è decisamente riduttivo. Alamuddin infatti è un’avvocata specializzata in diritto internazionale e diritti umani, è considerata una delle donne arabe più influenti del mondo e, come professionista, ha difeso tra gli altri il fondatore di WikiLeaks Julian Assange, la Prima Ministra ucraina Yulia Tymoshenko e il giornalista canadese di origini egiziane Mohamed Fahmy. Da quando nel settembre del 2004 ha sposato a Venezia Clooney, però, non ha potuto fare a meno di trovarsi di tanto in tanto sulle pagine dei magazine di gossip e da questo, probabilmente, è nata la decisione della coppia di difendere per quanto possibile i due figli Ella e Alexander dagli obiettivi dei paparazzi, rendendo i gemellini i bimbi più “misteriosi” dello star system.

Nato oggi a Istanbul nel 1959 anche il regista Ferzan Ozpetek. Nonostante il desiderio del padre di fargli completare gli studi negli Stati Uniti, il giovane Ferzan preferì trasferirsi a Roma e in Italia, infatti, ha costruito la sua carriera dall’esordio con Il bagno turco ai successivi Le fate ignoranti, La finestra di fronte, Saturno contro e Mine vaganti per citare solo alcuni dei film che compongono il suo lavoro cinematografico. Tra il 2013 e il 2020 ha anche pubblicato tre romanzi: Rosso Istanbul, Sei la mia vita e Come un respiro. Nel settembre del 2016 si è unito civilmente con il compagno storico Simone Pontesilli.

Tra chi è nato oggi c’è anche Isla Fisher, attrice scozzese nata in Oman nel 1976 e interprete di film come Scooby-Doo, 2 single a nozze – Wedding Crashers, Hot Rod – Uno svitato in moto, I Love Shopping, Il grande Gatsby, Now You See Me – I maghi del crimine, I Heart Huckabees – Le strane coincidenze della vita, Sguardo nel vuoto, Certamente, forse e Ladri di cadaveri – Burke & Hare e di serie televisive come Arrested Development – Ti presento i miei.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com