Chi è nato oggi 30 giugno: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno ai nati oggi 30 giugno! Tra i personaggi famosi che spengono le candeline in questa data c’è Eleonora Abbagnato, nata a Palermo nel 1978, dal 2013 Étoile dell’Opéra di Parigi e dal 2015 direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Accanto alle sue attività nel balletto, ha recitato nel film Il 7 e l’8 di Ficarra e Picone, affiancato Paolo Bonolis nella conduzione della seconda serata del Festival di Sanremo 2009 e partecipato come caposquadra dei blu nell’edizione 2013 di Amici di Maria De Filippi.

Compie gli anni oggi anche Vincent D’Onofrio, attore nato a New York nel 1959 e che sicuramente molti ricorderanno per aver ricoperto il ruolo del soldato “Palla di lardo” in Full Metal Jacket ma interprete di molti altri personaggi come Edgar / Piattola in Men in Black, Carl Stargher in The Cell, Vic Hoskins in Jurassic World, Robert Goren in Law & Order: Criminal Intent e Wilson Fisk / Kingpin in Daredevil.

Tra i nati di oggi troviamo anche Silvio Orlando, nato a Napoli nel 1957, vincitore di alcuni dei più importanti premi cinematografici italiani e interprete di tanti film come Aprile, Il caimano, Preferisco il rumore del mare, Sud e Il papà di Giovanna.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com