Come abbinare gli anfibi: 10 idee glam

Chiamateli anfibi, chiamateli combat boots, dalle sfilate all’abbigliamento di tutti i giorni non possimo fare a meno di averne un paio nella scarpiera. Del resto, gli stivali militari sono un evergreen, un must have capace di dare un tocco punk cool e originale a ogni look, il loro punto debole però sta nell’altezza del gambale che, arrivando subito sotto il polpaccio, tende a spezzare la figura. Ecco allora i nostri consigli per essere glam senza temere l’effetto “gambotte”.

Quali pantaloni stanno bene con gli anfibi

Giacca e pantaloni BCBG Max Azria

Abbinare jeans e stivali militari è il look più immediato che viene in mente quando si pensa a come abbinare i boots, quelli in denim però non sono gli unici pantaloni che stanno bene con gli anfibi. Hai mai pensato, per esempio, di indossarli insieme a un completo giacca e pantaloni? L’unica avvertenza è di scegliere un tailleur in un colore luminoso per creare contrasto con il classico nero delle scarpe.

Borsa a tracolla Il Bisonte

Se non vuoi abbandorare lo stile casual che gli anfibi inevitabilmente portano con sé, mettili con cargo dal taglio over e pullover smanicato e completa l’outfit con una bella borsa, mentre se ai jeans non vuoi proprio rinunciare sceglili delavè e aggiungi un cappotto cocoon e una felpa, oppure opta per pantaloni in denim a sigaretta e blazer nero o blu.

Come si abbinano i boots

Se i pantaloni sono la prima possibiltà di abbinamento che viene in mente quando si studia un look per gli anfibi, fortunatamente i nostri boots sono molto più versatili di quanto normalmente si immagini e offrono infinite possibilità di outfit.

Abito Desigual su amazon.it

Puoi indossarli creando un contrasto se dall’armadio scegli gonne midi o mini abiti, magari un little black dress cui accostare una bella calza pesante, o ancora con un vestito lungo e morbido da preferire a fiori su fondo nero, mentre per un look romantico vai di longuette di tulle. Opta invece per la classica skirt di pelle al ginocchio per un effetto più strong.

Blazer Pinko su amazon.it

In inverno puoi abbinare gli stivali d’ispirazione militare con vestitini in maglia e maglioni oversize, mentre nella mezza stagione l’outfit vincente mette insieme anfibi, minigonna di jeans e blazer nero.

Come abbinare gli anfibi da donna

Se non sei più una ragazzina, il segreto per abbinare gli anfibi è lasciare nell’armadio leggings e jeans e puntare su outfit ricercati e di classe. Per esempio, puoi indossare gli stivali di ispirazione militare con capi dai colori chiari o neutri e trasformarli nell’accessorio centrale dell’intero look.

Camicia Niù

Con un bel cappotto cammello, una maglia di cashmere e un paio di pantaloni sartoriali potrai scoprire un lato dei combat boots insospettabilmente chic, mentre con tailleur pantalone e blusa di seta colorata svecchiano il classico abbigliamento da ufficio.

Gonna Guess su amazon.it

Per il tempo libero, invece, gioca con i colori e abbina gli anfibi neri con una giacca di pelle rossa o un cappotto bianco o, ancora, mescola pezzi casual e sartoriali indossandoli con gonna midi e giacca strutturata.

Come abbinare gli anfibi da uomo

Occhiali da sole Lacoste

E infine tocca ai maschietti! T-shirt bianca stampata e jeans chiari a gamba dritta daranno agli anfibi da uomo un gradevole sapore rétro, soprattutto se completi il look con una cintura di pelle nera e un paio di occhiali da sole.

Maglione Blauer su amazon.it

In inverno, invece, puoi indossarli con un bel giubotto foderato di pelliccia o, se ti senti un novello mod, con pantaloni denim oldschool, cappotto lungo e dolcevita. Per un mood più urban, infine, indossa i combat boots con joggers e felpa col cappuccio.

Cover photo by user15285612 on Freepik