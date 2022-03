Chi è nato oggi 27 marzo: i compleanni glamour

Sono tanti i personaggi famosi e le celebrities che fanno il compleanno il 27 marzo. Tra i nati di oggi, per esempio, troviamo Mariah Carey. Nata nello Stato di New York nel 1970 è, con più di 200 milioni di copie vendute, una delle artiste pop di maggior successo. Vincitrice di 5 Grammy Awards, 18 World Music Awards e 31 Billboard Music Awards, è interprete di brani come One Sweet Day, Touch My Body, Without You, Hero, Fantasy, Always Be My Baby, My All, We Belong Together, Beautiful, I Want to Know What Love Is, Endless Love e I Know What You Want.

Assieme a lei compie gli anni anche Cesare Cremonini. Nato a Bologna nel 1980, ha raggiunto il successo come frontman dei Lùnapop con la pubblicazione del disco …Squérez? Dopo lo scioglimento del gruppo nel 2002, ha pubblicato come solista sei album in studio, due dal vivo e tre raccolte e si è cimentato anche con la recitazione apparendo nei film Un amore perfetto e Il cuore grande delle ragazze e in alcune puntate delle fiction Via Zanardi 33 e L’ispettore Coliandro.

Riceverà tanti auguri di compleanno il 26 marzo anche Quentin Tarantino. Nato in Tennessee nel 1963, tra i tanti premi conquistati ha vinto la Palma d’oro a Cannes nel 1994 con Pulp Fiction, l’Oscar per Django Unchained nel 2013 e il Golden Globe nel 2020 per C’era una volta a… Hollywood. Tra gli altri suoi film ricordiamo Le iene, Jackie Brown, Kill Bill, Bastardi senza gloria e The Hateful Eight.

Tanti, tanti auguri di buon compleanno a Nathan Fillion, nato in Canada nel 1971 e interprete di tanti film, serie tv, sitcom e soap opera tra cui Firefly, Serenity, Castle, The Rookie, Slither, Trucker, Dr. Horrible’s Sing-Along Blog, Una vita da vivere e Due ragazzi e una ragazza.

