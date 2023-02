Chiara Ferragni a Sanremo 2023: tutti i look sul palco dell’Ariston

Dopo tanto parlare, Chiara Ferragni è approdata a Sanremo. L’imprenditrice e influencer conduce la prima e l’ultima serata del Festival e i riflettori sono tutti per il suo esordio come presentatrice e – ovviamente – per i suoi look!

Dopo tre anni di corteggiamento incessante (almeno, questa è la narrazione), Chiara Ferragni ha ceduto ad Amadeus e ha accettato di salire sul palco dell’Ariston. L’imprenditrice e influencer partecipa a Sanremo 2023 nel ruolo di co-conduttrice insieme a Francesca Fagnani, Chiara Francini e Paola Egonu, ma con un “riguardo” in più rispetto alle colleghe. Solo a lei, infatti, spettano l’onore e l’onere di due serate: la prima e l’ultima.

L’attesa per Chiara è altissima, sia per il ruolo inedito sia – ovviamente – per i look. La fondatrice del brand The Blonde Salad è (in)discussa regina di moda, tendenze e stile e la curiosità per gli abiti che indosserà se la gioca con quella per le canzoni in gara.

La prima serata è andata ed è già tempo di tirare qualche somma. Chiara ha dimostrato di sapersela cavare nei panni della presentatrice – non è il suo mestiere, ma è stata brillante e “pragmatica” – e ha centrato il segno per quanto riguarda i look. I suoi abiti dovevano fare parlare e così è stato.

Chiara Ferragni: i look della prima serata a Sanremo 2023

Per il suo debutto sul palco dell’Ariston, Chiara ha scelto di affidarsi alle creazioni di Dior di Maria Grazia Chiuri e allo styling e all’art direction di Fabio Maria Damato. La prima serata è stata all’insegna di quattro look pensati per trasmettere “un messaggio sociale”.

Il vestito manifesto

L’esordio? Di spalle, in cima alla scalinata più famosa d’Italia, con una lunga stola bianca su cui è ricamata la scritta: “Pensati libera”. Chiara Ferragni si è presentata così al pubblico di Sanremo 2023. Con il primo look, l’imprenditrice ha voluto “ispirare tutte le donne a sentirsi libere di uscire dal ruolo che è stato a loro imposto dalla società”.

Il claim è tratto da un’opera del duo artistico Claire Fontaine – composto da Rachele Regini e Fulvia Carnevale – e l’outfit è completato da un abito a corolla di seta nero, ispirato alla tradizione di Dior.

Chiara Ferragni con il vestito manifesto “Pensati libera”. Photo credits: IPA

Il vestito senza vergogna

È inutile girarci intorno. Quando Chiara ha fatto il suo ingresso con il secondo look, il pubblico in sala ha rumoreggiato (e presumibilmente anche quello a casa). A tranquillizzare tutti ci ha pensato la diretta interessata, spiegando: “Non sono nuda, questo vestito non è trasparente. È un disegno del mio corpo”.

L’abito prende spunto da una creazione di Maria Grazia Chiuri per la Primavera/Estate 2018 ed è un vestito in tulle color carne che riproduce con un ricamo trompe l’oeil il corpo di Chiara.

Sul suo profilo social, l’imprenditrice l’ha spiegato così:

Questa illusione di nudità vuole ricordare a tutte il diritto e l’uguaglianza di genere che hanno nel mostrare, disporre di sé stesse senza doversi sentire giudicate o colpevoli. Questa illusione di nudità vuole ricordare che chiunque decida di mostrarsi o sentirsi sexy non autorizza nessuno a giustificare le violenze degli uomini o ad attenuarne le colpe.

Chiara Ferragni con il vestito senza vergogna che riproduce il suo corpo nudo. Photo credits: IPA

L’abito contro l’odio

Il terzo look di Chiara – l'”abito contro l’odio” – era stato “spoilerato” già da un po’. In realtà, le “gole profonde” avevano rivelato che l’influencer lo avrebbe indossato in occasione del suo monologo. Così non è stato: per leggere la lettera alla sé stessa bambina, Chiara ha scelto il “vestito senza vergogna”. Ma la soluzione finale si è rivelata la più appropriata.

L’imprenditrice ha indossato l’abito con ricamate “alcune delle critiche” che le vengono rivolte “sul suo aspetto, sul suo corpo e soprattutto sulla sua libertà di sentirsi donna oltre che mamma” per portare all’attenzione del pubblico l’attività svolta dall’associazione Donne in Rete contro la Violenza – D.i.Re. Chiara è salita sul palco con le rappresentanti dell’organizzazione – Antonella, Anna, Cristina e Ambra – e ha lanciato un importante messaggio di sensibilizzazione e informazione.

Il vestito “parlante” è un peplo bianco con ricamate in perle nere le “frasi di disprezzo” che Chiara riceve ogni giorno dagli haters a commento delle foto che posta su Instagram.

Chiara Ferragni a Sanremo 2023 con il terzo look: l’abito contro l’odio. Photo credits: IPA

La gabbia

Liberare le nuove generazioni dagli stereotipi di genere nei quali spesso le donne si sentono ingabbiate.

Il quarto e ultimo look di Chiara Ferragni nella prima serata di Sanremo 2023 rappresenta allo stesso tempo l’augurio e la speranza di “rompere le convenzioni imposte dal patriarcato”.

Il suggestivo outfit è composto da una tuta di jersey ricamata di strass, “ingabbiata” in una gonna di tulle che prende ispirazione dall’opera di Jana Sterbak.

La gabbia è l’ultimo abito indossato da Chiara Ferragni durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023. Foto credits: IPA

Articolo in aggiornamento.

Photo cover credits: IPA