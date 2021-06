Cosa significa sognare di fare la cacca

Sognare di fare la cacca è un’esperienza non del tutto piacevole in quanto rappresenta tutti gli scarti del cibo che il corpo non ha assimilato e dunque li espelle. Ma non solo per il fattore di disgusto per come sia fatta ma anche per l’odore sgradevole che emana eppure è un sogno che a tutti capita di generarlo almeno una volta nella vita.

Perché sogniamo di fare la cacca

Il significato in generale del sognare di fare le feci è positivo, infatti, l’interpretazioni dei sogni è riuscita a decodificare questa scena onirica. Per questo, vuol dire che è in arrivo un enorme fortuna sia per quanto riguarda il livello economico che anche quello sociale.

Per quest’ultimo ambito, infatti, si riuscirà a trovare una persona che riuscirà a comprendere tutti i comportamenti e saper guidare la sognatrice o il sognatore per il meglio ed accompagnarla per la sua strada.

Quindi possiamo dire che troverà un’ amica o un amico pronto a condividere questa esperienza e chissà potrebbe essere che possa diventare qualcosa di più così da colpire anche la sfera sentimentale.

Possiamo dire che anche per Freud, considerato il padre della psicoanalisi, questo sogno anche se banale è molto importante per le persone, basti pensare a uno delle fasi che ha studiato e che fanno parte della vita dell’uomo ovvero la fase anale.

La fase anale, avviene da bambini intorno all’anno e mezzo, nel quale l’infante prova un enorme piacimento di poter fare i propri bisogni in modo autonomo in quanto questo atto riesce a suscitare attenzioni da parte dell’adulto così anche da vederlo come un premio da fare a quest’ultimi.

Sognare di toccare la cacca

Quando si sogna di toccare la cacca vuol dire che si diventerà molto ricchi, infatti, questo tipo di scena onirica colpisce solo ed esclusivamente la sfera economica, questo enorme patrimonio potrà essere sia ereditato, guadagnato che vinto, quest’ultimo in caso sia abbia giocato.

Sognare di mangiare le feci

Quando sognare di mangiare la cacca ha due differenti significati tutto dipende dallo stato umorale che si prova quando si effettua questo atto. Infatti, nel caso in cui si è angosciati o che semplicemente non si voglia di farlo vuol dire che si avrà un periodo della propria vita in cui la sognatrice o il sognatore si senterà in trappola.

Infatti, si vivrà nel buio e in questa fase si riceverà solo ed esclusivamente disonore, degradazione e sarà difficile da poter uscirne nel più presto possibile. Nel caso in cui, invece, l’umore mentre si mangiano le feci è voluto senza nessuna costrizione vuol dire che si avrà un enorme cambiamento positivo nella propria vita e che verrà accolto a braccia aperte.

Sognare di fare la cacca con il sangue

Sognare di fare la cacca con il sangue quindi vale anche se si fanno delle feci dure rispecchia il proprio stato interiore, per questo significa che il proprio io ha un blocco, infatti, non si riesce a essere stessi, questo potrebbe essere un grande problema a lungo andare poiché perdendo la propria identità si aprirà un grande vuoto che sarà difficile da colmare.

Sognare di vedere qualcuno che fa la cacca

Anche in questo caso bisogna dividere tutto dipende da chi sia questo qualcuno, infatti, se la persona che fa la cacca si conosce significa che con quest’ultima sia ha un ottimo rapporto e che la sognatrice o il sognatrice si sente a proprio agio che bisogna approfondire questa conoscenza.

Nel caso in cui questa persona non si conosce vuol dire che si sta vivendo dell’imbarazzo in questo ultimo periodo in quanto non si è certi di un individuo con cuci si sta istaurando un rapporto molto intimo.

Sognare di fare la cacca nel letto

Quando si sogna di fare la cacca nel letto vuol dire che la sognatrice o il sognatore sta avendo un bellissimo rapporto sentimentale, però non riesce a lasciarsi andare in quanto si ha paura di poter soffrire sia per eventuali esperienze negative avute in passato e sia perché non ha fiducia in quella persona.

Sognare di avere la cacca addosso

Sognare di avere la cacca addosso in qualunque posto sia, significa che si ha la sensazione di non essere più indipendenti e sentire appunto di dipendere da qualcuno e questo porta un grande disagio perché può portare a perdere il proprio scopo nella vita.

Photo credits : Instagram