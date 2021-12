Chi è Zoe Cristofoli, la fidanzata di Theo Hernandez

Influencer, Dj e modella, Zoe Cristofoli è anche chiamata “La tigre di Verona” per il suo stile e per i suoi numerosi tatuaggi. Ad oggi è al centro del gossip per la sua gravidanza.

Scopriamo di più su chi è Zoe Cristofoli, la fidanzata del calciatore Theo Hernandez.

Chi è Zoe Cristofoli

La data esatta di nascita di Zoe non la sappiamo ma sappiamo che è nata a Verona nel 1996. Prima del fidanzamento con Theo, Zoe ha avuto precedenti relazioni con altri ragazzi tra i quali Andrea Cerioli e Fabrizio Corona.

La giovane Influencer, modella e Dj è diventata famosa grazie al suo profilo Instagram con un rapido crescendo di followers. Tramite il suo profilo Instagram è riuscita pian piano ad entrare anche nel mondo della moda. Ad oggi conta ben 1 milione di followers.

Su Instagram Zoe pubblica foto del suo lavoro e foto di momenti della sua vita privata, molto spesso insieme al suo amore Theo.

Zoe Cristofoli in questi anni ha prestato la sua immagine a molti brand posando per diversi shooting fotografici in Italia e all’estero. Nel 2017 compare anche nel video di “Come se non ci fosse un domani” di Omar Pedrini.

Altre curiosità su Zoe Cristofoli?

Ha una grande passione per la musica e si diverte anche a fare la Dj.

Pratica la Boxe.

Per un giorno è stata modella insieme a Enock Barwuah sfilando insieme durante la Milano Fashion Week.

Ha aperto un profilo Instagram anche al suo cane.

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez

Calciatore e difensore nella serie A, più precisamente nella squadra del Milan, Theo Hernandez ha rapito il cuore della bellissima Zoe.

La loro storia d’amore è nata circa due anni fa ed è cresciuta così tanto che i due hanno deciso di mettere su famiglia, tra non molto nascerà infatti il loro piccolo bambino.

Finalmente possiamo condividere con tutti la nostra gioia, ti abbiamo desiderato tanto… e già ti stiamo aspettando con ansia e tanto Amore. Non vediamo l’ora di guardarti negli occhi e accompagnarti in questo meraviglioso viaggio che si chiama Vita. Zoe e Theo, mamma e papà

Zoe e Theo si sono conosciuti a Milano ma ad oggi vivono a Como. La prima volta in cui si sono visti non si sono scambiati parole ma è stato Theo il giorno dopo a fare il primo passo mandandole un messaggio su Instagram al quale però Zoe ha deciso di rispondere due settimane dopo.

Sarà stata l’attesa che ha fatto aumentare il desiderio in Theo ma con Zoe ha segnato il suo goal più bello.

I tatuaggi di Zoe Cristofoli

I numerosi tatuaggi di Zoe Cristofoli sono il suo tratto distintivo.

È stato un dispetto, poi è diventato un rituale, ora non ho più spazio. I miei tatuaggi sono Zoe, senza non sarei io. Il più importante è quello per mia mamma, il suo nome sulla spalla destra. Sono molto legata a lei, mio padre ha sbagliato tanto, poi col tempo l’ho perdonato. Ho fatto dei passi in avanti e lui li ha fatti verso di me. Se non li avesse fatti, sarebbe stato un rapporto finito. L’altro tattoo importante è per Ian, il mio cane

Zoe sembra aver iniziato a tatuare il suo corpo molto presto, all’età di 15 anni, per un atto di ribellione in un periodo difficile della sua vita.

Ad oggi ha tatuato quasi tutto il suo corpo.