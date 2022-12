Chi è nato oggi 9 dicembre: i compleanni glamour

Tra i personaggi famosi nati oggi 9 dicembre è d’obbligo ricordare Dame Judi Dench, attrice britannica nata a York nel 1934. Considerata una delle più rappresentative interpreti del teatro inglese, ha però conquistato fama presso il pubblico internazionale interpretando il personaggio di M negli ultimi film della saga di James Bond da GoldenEye, uscito nel 1995, a Spectre (2015). Quelli della serie di 007 non sono gli unici film in cui è apparsa nella sua lunga carriera: è stata infatti candidata all’Oscar per La mia regina, Chocolat, Iris – Un amore vero, Lady Henderson presenta, Diario di uno scandalo e Philomena, vincendo il premio riservato dall’Academy alla migliore attrice non protagonista per il ruolo della regina Elisabetta I interpretato in Shakespeare in Love.

Tanti auguri di un felice compleanno anche a John Malkovich, anche lui attore, nato in Illinois nel 1953. Dopo aver esordito a Broadway accanto a Dustin Hoffman in Morte di un commesso viaggiatore, debutta prima in televisione e poi al cinema con Le stagioni del cuore e ricevendo subito una candidatura ai Premi Oscar. Altri film che vale la pena di ricordare sono Urla del silenzio, Le relazioni pericolose, Il tè nel deserto, Nel centro del mirino ed Essere John Malkovich in cui interpreta una versione leggermente diversa di se stesso.

Tra i nati oggi ricordiamo anche Kirk Douglas, nato Issur Danielovitch ad Amsterdam nel 1916 e morto a Beverly Hills il 5 febbraio 2020. Padre dell’attore Michael Douglas, è stato inserito dall’American Film Institute al 17esimo posto nella classifica delle più grandi star del cinema statunitense. Tra i tanti film girati in una carriera lunghissima, vale la pena ricordare Il grande campione, Il bruto e la bella, Brama di vivere (Golden Globe nel 1957), Pietà per i giusti e Spartacus, diretto da Stanley Kubrik nel 1960.

Spegne le candeline oggi, infine, anche il cantante Alan Sorrenti, nato a Napoli nel 1950 e noto soprattutto per il brano del 1977 Figli delle stelle. Oltre alla canzone che l’ha reso famoso, tra il 1973 e il 2018 ha pubblicato undici album di inediti e otto raccolte.

