Chi è nato oggi 8 dicembre: i compleanni glamour

Tanti auguri di buon compleanno ai personaggi famosi nati oggi 8 dicembre. Iniziamo da Nicki Minaj, pseudonimo di Onika Tanya Maraj-Petty, nata nel piccolo Stato insulare di Trinidad e Tobago nel 1982. Nonostante abbia iniziato a cantare nel 2004, il successo internazionale arriva nel 2012 con il secondo album Pink Friday: Roman Reloaded e con la canzone Starship. Dopo più di due anni di pausa, Minaj pubblica The Pinkprint da cui di è estratto il singolo Anaconda che provocò molte polemiche a causa della copertina che mostrava in primo piano il lato B della cantante caraibica. Nicki Minaj è la rapper donna che ha venduto più dischi di tutti i tempi e nel 2012 è stata definita dal giornalista del New York Times Brent Staples “la rapper femminile più influente di tutti i tempi”.

Tra i nati di oggi anche l’attore Ian Somerhalder, nato in Louisiana nel 1978. Nel 1998, una volta finita la scuola, inizia a lavorare come modello apparendo nelle campagne pubblicitarie di Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Gucci, Versace e Guess diventando testimonial di quest’ultimo per due anni consecutivi. Poco tempo dopo inizia a dedicarsi alla recitazione apparendo in piccole parti sia in televisione che al cinema fino a quando, nel 2004, ottiene il ruolo di Boone Carlyle in Lost raggiungendo la notorietà internazionale. Dal 2009 interpreta il personaggio di Damon Salvatore, co-protagonista della serie televisiva The Vampire Diaries. Dal 2010 al 2013 ha avuto una relazione con Nina Dobrev, conosciuta sul set di quest’ultimo telefilm, mentre dal 2015 è sposato con la collega Nikki Reed da cui ha avuto, nel 2007, la figlia Bodhi Soleil.

Tanti auguri di un felice compleanno anche a Kim Basinger, attrice sex symbol degli anni Ottanta nata in Georgia nel 1953. Il suo esordio nel mondo del cinema è del 1978 e nel 1983 arriva la prima candidatura ai Golden Globe per Il migliore. Il successo arriva però qualche anno dopo grazie ai ruoli di Elizabeth McGraw in 9 settimane e 1/2, Vicki Vale in Batman e Lynn Bracken in L.A. Confidential, personaggio che le fa vincere un Premio Oscar, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award. La sua storia più importante è stata probabilmente quella con Alec Baldwin con cui è stata sposata dal 1993 al 2002. Durante la separazione la coppia fu al centro di una dura battaglia legale per l’affidamento della figlia Ireland Eliesse.

Avrebbe spento le candeline oggi, infine, anche Jim Morrison, carismatico frontman della band The Doors. Nato in Florida nel 1943 e morto a Parigi il 3 luglio 1971, è considerato una delle figure più importanti del rock psichedelico degli anni Sessanta, posizionato al 47esimo posto nella classifica dei 100 migliori cantanti di Rolling Stone e al 22esimo nella lista dei 50 più grandi cantanti rock stilata dalla rivista britannica Classic Rock.

